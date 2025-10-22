Στρατιωτική συνεργασία Σουηδίας και Ουκρανίας- έως 150 μαχητικά Gripen στο Κίεβο

Η Σουηδία υπέγραψε επιστολή προθέσεων με την Ουκρανία, ανοίγοντας τον δρόμο για την πιθανή προμήθεια έως και 150 μαχητικών αεροσκαφών Gripen, των πιο σύγχρονων που διαθέτει η σκανδιναβική χώρα.

Η συμφωνία, αν προχωρήσει, θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη εξαγωγική παραγγελία στην ιστορία της σουηδικής αεροπορικής βιομηχανίας και θα ενισχύσει δραστικά τις αμυντικές δυνατότητες του Κιέβου. Ανακοινώθηκε την Τετάρτη από τον πρωθυπουργό της Σουηδίας Ουλφ Κρίστερσον, μετά τη συνάντησή του με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην πόλη Λίνκεπινγκ, στη νότια Σουηδία.

Οι δύο ηγέτες επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις της εταιρείας Saab, κατασκευάστριας των μαχητικών JAS 39 Gripen, του αεροσκάφους επιτήρησης GlobalEye, καθώς και πολλών άλλων συστημάτων, όπως πυραύλων και αντιαρματικών όπλων.

Ο Κρίστερσον ανακοίνωσε ότι οι δύο χώρες υπέγραψαν μια μακροπρόθεσμη συμφωνία αμυντικής συνεργασίας, με επίκεντρο την αντιαεροπορική άμυνα και την πιθανή εξαγωγή 100 έως 150 νέων μαχητικών Gripen E, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

«Πλήρως αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε μπροστά μας έναν μακρύ δρόμο», δήλωσε ο sουηδός πρωθυπουργός, με φόντο ένα Gripen σε σουηδικά χρώματα. «Από σήμερα, όμως, δεσμευόμαστε να εξετάσουμε όλες τις δυνατότητες για να προσφέρουμε στην Ουκρανία έναν σημαντικό αριθμό αεροσκαφών Gripen στο μέλλον».

Η ιδέα προμήθειας Gripen στην Ουκρανία εξετάζεται εδώ και δύο χρόνια, αλλά είχε προσωρινά «παγώσει» προκειμένου το Κίεβο να επικεντρωθεί στην εισαγωγή των αμερικανικών F-16, που άρχισαν να εντάσσονται στο οπλοστάσιο της χώρας τον περασμένο Αύγουστο.

«Ξεκινήσαμε τη διαδικασία για να αποκτήσουμε Gripen για την Ουκρανία και ελπίζουμε ότι το μελλοντικό συμβόλαιο θα μας επιτρέψει να προμηθευτούμε τουλάχιστον 100 τέτοια αεροσκάφη», δήλωσε ο Ζελένσκι, μιλώντας μέσω μεταφραστή.

Ο ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι η χώρα του στοχεύει να παραλάβει και να χρησιμοποιήσει τα σουηδικά Gripen μέσα στο επόμενο έτος. «Για τον στρατό μας, τα Gripen αποτελούν προτεραιότητα· πρόκειται για ταχύτητα, ευελιξία και αποτελεσματικότητα», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Κρίστερσον, καμία οριστική απόφαση δεν έχει ληφθεί ακόμη, ωστόσο η παραγωγή και παράδοση των πρώτων νέων αεροσκαφών θα μπορούσε να ξεκινήσει μέσα σε τρία χρόνια. Δεν έχει αποφασιστεί αν θα σταλούν ενδιάμεσα παλαιότερα μοντέλα, αν και το ενδεχόμενο δεν έχει αποκλειστεί.

Ο σουηδός πρωθυπουργός σημείωσε ότι η χρηματοδότηση της προμήθειας θα μπορούσε να προέλθει από δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται σε δυτικές χώρες, αλλά και από συμμάχους του συνασπισμού υπέρ της Ουκρανίας. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι «απομένει σημαντική δουλειά» μέχρι να υπογραφεί η τελική συμφωνία.

Ο Τζάστιν Μπρονκ, ειδικός σε θέματα αεροπορικού πολέμου του Royal United Services Institute στο Λονδίνο, εκτίμησε ότι το πιθανό αυτό συμβόλαιο δείχνει πως η Ουκρανία σχεδιάζει μακροπρόθεσμα τη μεταπολεμική της αεροπορία, πέρα από τις άμεσες ανάγκες του πολέμου.

Σήμερα, η Ουκρανία διαθέτει αμερικανικά F-16 και γαλλικά Mirage 2000, ωστόσο τα Gripen E θεωρούνται μεσαίου βάρους μαχητικά νέας γενιάς, με σημαντικά πλεονεκτήματα σε ραντάρ, ηλεκτρονικά συστήματα και δυνατότητα εκτόξευσης του προηγμένου Meteor, πυραύλου αέρος-αέρος μεγάλης εμβέλειας.

Το Gripen βρίσκεται σε επιχειρησιακή χρήση από το 1996, με περίπου 280 αεροσκάφη να έχουν κατασκευαστεί συνολικά. Η Σουηδία έχει ήδη παραγγείλει 60 νέα Gripen E, ενώ η Saab επεκτείνει την παραγωγή της στη Λίνκεπινγκ, στοχεύοντας σε 20 έως 30 αεροσκάφη ετησίως τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, η εταιρεία κατασκευάζει Gripen και στη Βραζιλία.

Πριν από τη συνάντηση στη Σουηδία, ο Ζελένσκι είχε κάνει μια σύντομη στάση στο Oσλο, όπου η νορβηγική κυβέρνηση ανακοίνωσε νέα οικονομική βοήθεια ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων κορωνών (περίπου 149 εκατ. δολάρια) για την αγορά φυσικού αερίου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ηλεκτροδότηση και η θέρμανση στην Ουκρανία.

