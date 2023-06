Στρατηγός Λι σε Οστιν: Μείνετε μακριά από την Κίνα και δεν θα έχουμε πρόβλημα

Ο κινέζος υπουργός Αμυνας κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «προκλητικές» κινήσεις στα Στενά της Ταϊβάν, μια ημέρα μετά από μία παραλίγο σύγκρουση μεταξύ πολεμικών πλοίων των ΗΠΑ και της Κίνας.

Το Σάββατο, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς πραγματοποίησαν μια κοινή διέλευση ρουτίνας μέσω του στρατηγικού περάσματος, με το αμερικανικό αντιτορπιλικό «USS Chung-hoon» και το καναδικό «Montreal» «μέσα από ύδατα όπου ισχύουν οι ελευθερίες ναυσιπλοΐας και υπερπτήσεων ανοικτής θάλασσας σύμφωνα με το διεθνές Δίκαιο», σύμφωνα με την ανακοίνωση των Αμερικανών.

Το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ κατηγόρησε την Κίνα ότι δικό της πλοίο έκανε επικίνδυνους ελιγμούς αναγκάζοντας το «Chung-hoon» να επιβραδύνει για να αποφύγει τη σύγκρουση.

Το βίντεο που τραβήχτηκε από το καναδικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Global News έδειξε το κινεζικό πολεμικό πλοίο να επιταχύνει προς το αμερικανικό σκάφος, σε απόσταση 140 μέτρων από την πορεία του.

Ηταν το δεύτερο επικίνδυνο περιστατικό μεταξύ των δύο χωρών σε λιγότερο από 10 ημέρες μετά από έναν «άσκοπα επιθετικό ελιγμό» κινεζικού μαχητικού αεροσκάφους εναντίον αμερικανικού αεροπλάνου επιτήρησης πάνω από τη θάλασσα της Νότιας Κίνας.

❗️🇨🇳🇺🇸⛴️The abrupt maneuver of the Chinese warship, which came close to the US destroyer at high speed, was caught on video. The footage was posted by Global News TV channel.

The Chinese warship approached the US Navy destroyer in the Taiwan Strait at less than 150 meters. The… pic.twitter.com/1VwR7H7rK0

— Zlatti71 (@djuric_zlatko) June 4, 2023