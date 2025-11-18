«Στρατηγική υποχώρηση» των Ουκρανών προς τη Ζαπορίζια

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει απόλυτο δίκιο όταν ισχυρίζεται ότι κάθε ημέρα που περνάει δίχως οι Ρώσοι να καταλαμβάνουν το Ποκρόφσκ αντιπροσωπεύει μια νίκη για τους ουκρανούς υπερασπιστές του: αυτό έγραψε ο Λορέντζο Κρεμονέζι στην Corriere della Sera.

Εδώ και έναν χρόνο, συνέχισε o ρεπόρτερ, το Κρεμλίνο δηλώνει ότι αυτή η πόλη Ντονμπάς «έχει σχεδόν κατακτηθεί», ωστόσο σε αυτήν τη μακρά περίοδο οι διοικητές του Κιέβου κατάφερναν να προκαλούν βαριές απώλειες στον εχθρό, υποχωρώντας αργά σε έναν ατελείωτο πόλεμο φθοράς, ματαιώνοντας όλες τις αυτοκρατορικές φιλοδοξίες του Πούτιν που επιδιώκει θέση στο τραπέζι των υπερδυνάμεων δίπλα στις ΗΠΑ και στην Κίνα.

Ωστόσο είναι επίσης αλήθεια ότι τις τελευταίες εβδομάδες η κατάσταση για τις ουκρανικές μονάδες έχει γίνει εξαιρετικά δύσκολη σε όλα τα μέτωπα. Αφού ανάγκασαν τον στρατό του Κιέβου να συγκεντρώσει τις καλύτερες δυνάμεις του στο Ποκρόφσκ, από τα τέλη Ιουνίου οι Ρώσοι, χάρις στην αναμφισβήτητη αριθμητική υπεροχή τους, έχουν συγκεντρώσει στρατιώτες και εξοπλισμό στους τομείς του Ντνίπρο και, ιδιαίτερα, της Ζαπορίζια.

Στον τελευταίο, από τις αρχές Οκτωβρίου κατάφεραν να προχωρήσουν περίπου 30 χιλιόμετρα, καταλαμβάνοντας 12 χωριά. Χθες, το υπουργείο Αμυνας στη Μόσχα ανακοίνωσε την κατάληψη της Ριβνοπίλια, η οποία μπορεί διευκολύνει την περικύκλωση των πόλεων Χουλιαΐπολε και Μάλα Τοκμάτσκα, 9 χιλιόμετρα από την πόλη Ορίχιβ, η οποία βρίσκεται στον κεντρικό δρόμο προς την πρωτεύουσα Ζαπορίζια.

Και πάλι, είναι δύσκολο να γίνει διάκριση μεταξύ των δύο προπαγανδιστικών εκδοχών. Οι Ρώσοι ισχυρίζονται ότι έχουν πετύχει «πολύ σημαντικές νίκες» σε ζωτικούς τομείς του μετώπου. Οι Ουκρανοί διοικητές, ωστόσο, εξηγούν ότι έχουν αποσύρει τα στρατεύματά τους λίγα χιλιόμετρα σε «πολύ πιο ευνοϊκές» θέσεις στον νότιο τομέα.

