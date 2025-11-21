Στουρνάρας για Novartis: «Μια από τις χυδαιότερες σκευωρίες»

Με αιχμηρές αναφορές στη «σκευωρία Novartis» και σε μία, όπως υποστήριξε, οργανωμένη προσπάθεια απαξίωσης θεσμών και προσώπων, κατέθεσε στη δευτεροβάθμια δίκη των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων «Μάξιμου Σαράφη» και «Αικατερίνης Κελέση» ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας.

Ο κ. Στουρνάρας, ο οποίος είναι και ο μηνυτής στην υπόθεση, επεσήμανε ότι οι κατηγορούμενοι Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης και Μαρία Μαραγγέλη ψευδομαρτύρησαν υπό τον εκβιασμό της τότε κυβέρνησης, η οποία, όπως είπε, είχε στήσει μία από τις «χυδαιότερες» σκευωρίες που έχουν υπάρξει.

Κατά τον διοικητή της ΤτΕ, στόχος της τότε κυβέρνησης ήταν η απαξίωση του «παλιού πολιτικού συστήματος» και ο έλεγχος του τραπεζικού τομέα, μέσα από μια πρόχειρη και κακοστημένη υπόθεση που, όπως τόνισε, δεν στηριζόταν ούτε σε στοιχειώδη γνώση για τις διαδικασίες.

«Ηταν πρόχειρα στημένη σκευωρία, στο πόδι. Δεν ήξεραν καν ότι ο υπουργός Οικονομικών δεν μπορεί να δώσει απευθείας χρήματα σε εταιρίες» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι η τότε κυβέρνηση επιδίωξε να τον θέσει «στο στόχαστρο», με σκοπό την απομάκρυνσή του από τη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

«Το πρώτο πράγμα που ήθελε η τότε κυβέρνηση ήταν να με βγάλουν από διοικητή, γιατί παντελώς λανθασμένα πίστευαν ότι θα μπορούσαν να ελέγξουν τα πράγματα. Είχα τότε συνεχείς επιθέσεις, ήθελαν να μου σπάσουν το ηθικό, το ίδιο και στη σύζυγο μου. Μπήκα στη φωτιά για να σώσουμε τη χώρα. Τι λόγο είχα εγώ για να πάρω ένα εκατομμύριο ευρώ;» είπε, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς περί δήθεν δωροληψίας, ενώ σημείωσε ότι ο Κωνσταντίνος Φρουζής αρνήθηκε στο δικαστήριο όλους τους σχετικούς ισχυρισμούς.

Απαντώντας σε ερώτηση από την έδρα, ο κ. Στουρνάρας εκτίμησε ότι οι δύο κατηγορούμενοι «πιθανότατα εκβιάστηκαν» για να καταθέσουν όσα είπαν στην τότε Εισαγγελία Διαφθοράς.

Υπενθύμισε, μάλιστα, δημόσια δήλωση του τότε αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη ότι «τους πιάσαμε με τη γίδα στην πλάτη και γι’ αυτό κελάηδησαν», σημειώνοντας πως αυτό επιβεβαιώνει την εκδοχή του εκβιασμού και της ηθικής αυτουργίας από πλευράς κυβέρνησης. «Πρέπει να διδάσκεται στα πανεπιστήμια όλη αυτή η σκευωρία» πρόσθεσε.

Κλείνοντας την κατάθεσή του, ο διοικητής απευθύνθηκε προσωπικά στους δύο κατηγορούμενους, τονίζοντας ότι η υπόθεση μπορεί να ανοίξει εκ νέου, εφόσον μιλήσουν για το ποιοι τους εκβίασαν.

«Οταν έχουν επιφέρει τέτοιο χτύπημα στους θεσμούς, ακόμα και τώρα έχουν το δικαίωμα να προσφέρουν στην αλήθεια» είπε, καλώντας τους να συμβάλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

