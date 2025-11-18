Στουμπ σε Τραμπ: Ηρθε η ώρα για μαστίγιο στον Πούτιν

Οι ΗΠΑ πρέπει να προχωρήσουν σε έναν νέο γύρο κυρώσεων για να παραλύσουν τη ρωσική βιομηχανία και να φέρουν τελικά τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το Ουκρανικό, δήλωσε ο Αλεξάντερ Στουμπ.

Σε συνέντευξή του στο Politico, ο πρόεδρος της Φινλανδίας δήλωσε ότι είναι καιρός η Ουάσινγκτον να αυξήσει την οικονομική πίεση στη Μόσχα.

Ο Τραμπ «επιλέγει είτε το καρότο είτε το μαστίγιο», δήλωσε ο Στουμπ. «Δοκίμασε το καρότο στην Αλάσκα και στην τηλεφωνική του συνομιλία με τον Πούτιν. Και όταν συνειδητοποίησε ότι οι Ρώσοι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν και δεν ενδιαφέρονται για την ειρήνη, [ο Τραμπ] επέλεξε το μαστίγιο. Το επόμενο βήμα πρέπει να είναι οι κυρώσεις -το πακέτο κυρώσεων της Γερουσίας».

Ο φινλανδός πρόεδρος αναφερόταν σε ένα νομοσχέδιο για εκτεταμένες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, το οποίο έχει ευρεία δικομματική υποστήριξη στη Γερουσία, αλλά είχε καθυστερήσει εν αναμονή της προεδρικής έγκρισης.

Την Κυριακή το βράδυ, ο Τραμπ δήλωσε ότι το προτεινόμενο νομοσχέδιο θα ήταν «εντάξει [για αυτόν]», ενθαρρύνοντας τη Γερουσία να προχωρήσει τη Δευτέρα.

Ο Στουμπ έχει καλή σχέση με τον Τραμπ και τον έχει καλοπιάσει παίζοντας γκολφ μαζί του. Στη διάρκεια ενός αγώνα τον είχε πιέσει να υιοθετήσει πιο σκληρή στάση απέναντι στον ρώσο πρόεδρο.

Λόγω της καλής του σχέσης με τον αμερικανό πρόεδρο, οι ηγέτες της Ευρώπης τον είχαν πάρει μαζί τους στον Λευκό Οίκο, στη συνάντησή τους για την Ουκρανία, τον Αύγουστο.

Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ επέβαλε νέες κυρώσεις σε δύο από τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας –τη Rosneft και τη Lukoil– μια κίνηση που χαιρέτισε ο φινλανδός πρόεδρος.

Ο Στουμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να προχωρήσουν με το νομοσχέδιο, δεδομένης της απροθυμίας του Πούτιν να αποδεχτεί κατάπαυση του πυρός. «Ο μόνος άνθρωπος που ακούει ο Πούτιν είναι ένας ολιγάρχης», δήλωσε ο φινλανδός ηγέτης. «Υπό αυτή την έννοια, αν οι ολιγάρχες στη Ρωσία καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι αυτό είναι οικονομικά πολύ περίπλοκο, τότε τα πράγματα μπορεί να αρχίσουν να εξελίσσονται».

Ερωτηθείς αν η Ευρώπη πρέπει να προσπαθήσει να συνεργαστεί άμεσα με τον Πούτιν, όπως πρότεινε ο Βίκτορ Ορμπαν, ο Στουμπ απάντησε: «Οταν έρθει η στιγμή [για άμεσες συνομιλίες] –που θα έρθει σε κάποιο στάδιο– τότε θα συντονιστούμε».

Προς το παρόν, ο Στουμπ δήλωσε ότι είναι ικανοποιημένος με τον ηγετικό ρόλο που αναλαμβάνει η Ουάσινγκτον. «Αν μπορούμε να συμβάλουμε… αν μπορούμε να μεσολαβήσουμε, αν μπορούμε να έχουμε συνομιλίες με τους Ουκρανούς, με τους Αμερικανούς, με τους Ευρωπαίους, νομίζω ότι αυτό είναι αρκετό», είπε.

«Δεν προβλέπεται» κατάπαυση του πυρός

Οσον αφορά την προοπτική κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία, ο Στουμπ ήταν απαισιόδοξος, σημειώνοντας ότι είχε πιέσει για μια προθεσμία κατάπαυσης του πυρός γύρω στο Πάσχα, πριν από τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα, και πάλι πριν από την επικείμενη συνάντηση της G20 στις 22-23 Νοεμβρίου στο Γιοχάνεσμπουργκ.

«Αφού όλα αυτά απέτυχαν και διαβάζοντας την κατάσταση αυτή τη στιγμή, έχοντας συνομιλήσει με τον Ζελένσκι την Παρασκευή, με τους αμερικανούς και ευρωπαίους φίλους μου τις τελευταίες εβδομάδες, απλά δεν βλέπω [εκεχειρία] στα σχέδια», πρόσθεσε.

Ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί εκεχειρία είναι να διατηρηθεί η πίεση στη Ρωσία και να συνεχίσει η υποστήριξη προς την Ουκρανία, είπε.

Η επίσκεψη του Στουμπ στις Βρυξέλλες έρχεται σε μια στιγμή που η ΕΕ προσπαθεί να διατηρήσει την Ουκρανία οικονομικά βιώσιμη πέρα από το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρότεινε να αξιοποιηθούν τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας που βρίσκονται στο Βέλγιο, αλλά ο βέλγος πρωθυπουργός έχει μέχρι στιγμής αντισταθεί, επικαλούμενος ανησυχίες για αντίποινα από τη Ρωσία.

Ο φινλανδός πρόεδρος, ο οποίος συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό του Βελγίου Μπαρτ ντε Βέβερ νωρίτερα τη Δευτέρα, προέβλεψε με «μεγάλη σιγουριά» ότι η Ευρώπη θα βρει τελικά μια λύση χρηματοδότησης.

Ενας τρόπος είναι να συνδυαστούν οι διάφορες επιλογές που περιγράφονται σε έγγραφο της Κομισιόν, είπε, αντί να ληφθεί το σύνολο του ποσού που απαιτείται για την κάλυψη του χρηματοδοτικού ελλείμματος της Ουκρανίας, από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει την αύξηση του προϋπολογισμού της ΕΕ ή την άντληση κεφαλαίων από τις πρωτεύουσες για την Ουκρανία, επιπλέον της κατάσχεσης των περιουσιακών στοιχείων.

«Θα μπορούσε επίσης να είναι ένας συνδυασμός αυτών των τριών επιλογών, αλλά αυτό θα το αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και φυσικά το ίδιο το Βέλγιο», δήλωσε ο Στουμπ, ο οποίος συναντήθηκε επίσης με την Φον ντερ Λάιεν και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, τη Δευτέρα.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, ο πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ χαρακτήρισε μια έκρηξη σε πολωνική σιδηροδρομική γραμμή που χρησιμοποιείται για την παράδοση βοήθειας στην Ουκρανία, ως «πράξη σαμποτάζ».

«Αυτή είναι η νέα κανονικότητα», δήλωσε ο Στουμπ. «Η συμβουλή μου είναι να παραμείνετε ψύχραιμοι. Να έχετε λίγο περισσότερη αποφασιστικότητα και ανθεκτικότητα. Να μην ταράζεστε».

