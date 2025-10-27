Στον Τραμπ ο Ορμπαν για τις κυρώσεις στη Ρωσία – Η Βουδαπέστη καλείται να διαλέξει πλευρά

Σε μια στιγμή αυξημένης έντασης στις σχέσεις Δύσης-Ρωσίας και με την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης ξανά στο επίκεντρο, ο ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπαν ετοιμάζεται να μεταβεί στην Ουάσινγκτον για κρίσιμες συνομιλίες με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Αντικείμενο των συζητήσεων θα αποτελέσουν, μεταξύ άλλων, οι νέες αμερικανικές κυρώσεις κατά ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα την ενεργειακή πολιτική της Βουδαπέστης.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, Πέτερ Σιγιάρτο, δήλωσε ότι ο Ορμπαν θα θέσει το ζήτημα των κυρώσεων κατά των ρωσικών εταιρειών πετρελαίου στη συνάντησή του με τον Τραμπ την επόμενη εβδομάδα στην Ουάσινγκτον, μετέδωσε το Reuters.

Ο Τραμπ, στενός πολιτικός σύμμαχος του oύγγρου ηγέτη, επέβαλε την περασμένη εβδομάδα για πρώτη φορά στη δεύτερη θητεία του κυρώσεις κατά της Ρωσίας, στοχεύοντας τη Lukoil και τη Rosneft, σε μια προσπάθεια να πιέσει τη Μόσχα να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Η κίνηση αυτή δημιουργεί ερωτήματα για την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, τους μεγαλύτερους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου στην ΕΕ , οι οποίες μέχρι σήμερα απολαμβάνουν εξαιρέσεις από τους ευρωπαϊκούς περιορισμούς.

Ο Ορμπαν είχε προαναγγείλει στα μέσα Οκτωβρίου ότι η ατζέντα των συνομιλιών του στην Ουάσινγκτον βρίσκεται σχεδόν σε τελική μορφή.

«Σε ό,τι αφορά τον ενεργειακό μας εφοδιασμό… στο δεύτερο μισό της επόμενης εβδομάδας θα υπάρχει η δυνατότητα για τον πρωθυπουργό να συζητήσει αυτό το ζήτημα δια ζώσης με τον αμερικανό πρόεδρο», ανέφερε ο Σιγιάρτο σε ενημέρωση Τύπου.

Επεσήμανε επίσης ότι, καθώς οι νέες αμερικανικές κυρώσεις δεν τίθενται σε ισχύ πριν τα τέλη Νοεμβρίου, δεν έχουν προς το παρόν δημιουργήσει προβλήματα ή μειώσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου στην Ουγγαρία.

Την περασμένη εβδομάδα ο Ορμπαν είχε δηλώσει ότι η χώρα του αναζητά τρόπο να παρακάμψει τις αμερικανικές κυρώσεις στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες. Αν και δεν έδωσε λεπτομέρειες, δεν άφησε να εννοηθεί ότι σκοπεύει να παραβεί τους περιορισμούς.

Ο ίδιος ανέφερε ότι έχει ήδη συζητήσει για το θέμα με την ουγγρική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου MOL.

Ο Ορμπαν, ο οποίος οδεύει σε εκλογές το 2026, έχει καλλιεργήσει στενή προσωπική σχέση με τον Τραμπ τα τελευταία χρόνια. Η σκληρή αντι-μεταναστευτική πολιτική του τον έχει καταστήσει ιδιαίτερα δημοφιλή στους υποστηρικτές του Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του στο επικείμενο ραντεβού θα συζητηθούν επίσης θέματα οικονομικής συνεργασίας.

