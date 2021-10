Στον Ναβάλνι το βραβείο Ζαχάροφ του Ευρωκοινοβουλίου

Ο φυλακισμένος επικριτής του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι τιμήθηκε με το ετήσιο βραβείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τις προσπάθειές του να αποκαλύψει το μέγεθος της διαφθοράς και του περιορισμού των ατομικών ελευθεριών στη Ρωσία.

Ο 45χρονος Ναβάλνι, που δηλητηριάστηκε τον Αύγουστο του 2020, εκτίει ποινή φυλάκισης δυόμισι χρόνων για παραβιάσεις της υπό όρους αποφυλάκισής του.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει επιβάλει κυρώσεις σε ρώσους αξιωματούχους για τη δηλητηρίαση και τη φυλάκιση του Ναβάλνι.

Η μεγαλύτερη ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ανακοίνωσε το όνομα του νικητή του φετινού βραβείου στο Twitter.

Η Μόσχα αρνείται ότι έκανε οτιδήποτε επιλήψιμο και κατηγορεί την ΕΕ ότι επεμβαίνει στις εσωτερικές της υποθέσεις.

Το Βραβείο Ζαχάροφ για την Ελευθερία της Σκέψης πήρε το όνομά του από τον σοβιετικό αντιφρονούντα Αντρέι Ζαχάροφ και συνοδεύεται από έπαθλο 50.000 ευρώ.

Παλιότεροι νικητές του βραβείου ήταν ο Νέλσον Μαντέλα και η Μαλάλα Γιουσαφζάι.

🚨#BREAKING🚨

Russian Opposition leader @Navalny is the laureate of the 2021 #SakharovPrize for Freedom of Thought.

Mr. Putin, free Alexei #Navalny. Europe calls for his – and all other political prisoners’ – freedom.#freenavalny pic.twitter.com/txf46QNV4k

— EPP Group (@EPPGroup) October 20, 2021