Στον Φαληρικό Ορμο η πρώτη από τις τέσσερις FDI, φρεγάτα «Κίμων»

Η πρώτη ένταξη νέας φρεγάτας στον Στόλο του Πολεμικού μας Ναυτικού είναι επιτέλους γεγονός. Επειτα από 26 χρόνια η Ελλάδα, με την άφιξη της FDI (Frégate de Défense et d’Intervention) F-601 «Κίμων, αποκτά νέα κύρια μονάδα επιφανείας. Mέχρι το τέλος του 2026 αναμένεται να ακολουθήσει η ένταξη των άλλων δύο Belharra «Νέαρχος» και «Φορμίων», για να ακολουθήσει και η τέταρτη FDI HN «Θεμιστοκλής», που ήδη βρίσκεται στο στάδιο της κατασκευής.

Η υποδοχή στην πάνοπλη F-601 «Κίμων», μεγαλοπρεπής. Σε μία κίνηση ισχυρού συμβολισμού για το θρυλικό, ένδοξο παρελθόν, το απαιτητικό παρόν και το λαμπρό μέλλον του Πολεμικού Ναυτικού, η επιβλητική ανάστροφη πλώρη της νέας μονάδας επιφανείας του ΠΝ θα συναντηθεί με το ακρόπρωρο της Αθηναϊκής Τριήρους «Ολυμπιάς» και το «Θωρηκτό Αβέρωφ».

Μία στιγμή, 3.000 χρόνια αδιάκοπης ναυτικής ιστορίας Ελλήνων! Από τα «ξύλινα τείχη», στο «σεϊτάν παπόρ» και σήμερα στο πλωτό κέντρο αεράμυνας περιοχής, την υπερσύγχρονη FDI «Κίμων» και τη νέα εποχή για το Πολεμικό Ναυτικό.

Η φρεγάτα «Κίμων» είναι η καλύτερη απόδειξη ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις μας περνούν πια σε μια νέα εποχή. pic.twitter.com/kLiPCIt2Bn — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) December 18, 2025

Παρόντες στην εν πλω τελετή υποδοχής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας.

Η FDI HN «Κίμων» διαθέτει υπερσύγχρονα συστήματα ψηφιακής αεράμυνας, ραντάρ Sea Fire , ενώ ξεχωρίζει για την ανθυποβρυχιακή της ισχύ.

Ανάμεσα στα συστήματα που φέρει, ξεχωρίζουν οι αντιαεροπορικοί πύραυλοι Aster-30 για τους εκτοξευτήρες A50 που έχουν τοποθετηθεί στην πλώρη, τα βλήματα επιφανείας Exocet MM40 Block 3C, οι τορπίλες MU90 για επιχειρήσεις ανθυποβρυχιακού πολέμου, οι πύραυλοι RAM, το πυροβόλο Oto Melara των 76 χιλιοστών και τα δύο τηλεχειριζόμενα πολυβόλα Lionfish των 20 χιλιοστών.

Ο «Κίμων» όπως έχουν επανειλημμένως επισημάνει τόσο ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας όσο και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας, αποτελεί ένα πλοίο ικανό να προσφέρει στρατηγική αποτροπή και να αναβαθμίσει καίρια την ισχύ του Στόλου στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Πρώτο λιμάνι μετά από τις εγκαταταστάσεις της κατασκευάστριας ,Νaval Group, στη Λοριάν και την τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας για τη φρεγάτα «Κίμων», ήταν η Βρέστη όπου παρέλαβε τον οπλισμό της. Εκεί έγινε και η πρώτη πλήρης σύζευξη των αισθητήρων, του συστήματος μάχης και των οπλικών συστημάτων σε πραγματικές συνθήκες.

Για να ακολουθήσει το ταξίδι για την πατρίδα.

Αμέσως μετά την είσοδό της στον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας θα εκκινήσει η εσωτερική διαδικασία ένταξής της στον Στόλο. Η διαδικασία περιλαμβάνει πιστοποιήσεις, δοκιμές, εκπαίδευση σε εθνικές διαδικασίες αλλά και σταδιακή ανάληψη ρόλων.

Την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, επί του θωρηκτού «Αβέρωφ», πραγματοποιήθηκε και η πρώτη Συνεδρίαση του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου με την ακόλουθη σύνθεση

Η νέα σύνθεση του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη:

Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ Αρχηγός ΓΕΝ

Αντιναύαρχος Χρήστος Σασιάκος ΠΝ Αρχηγός Στόλου

Αντιναύαρχος Θεόδωρος Μικρόπουλος ΠΝΥπαρχηγός ΓΕΕΘΑ

Αντιναύαρχος Σπυρίδων Λαγάρας ΠΝ Υπαρχηγός ΓΕΝ

Αντιναύαρχος (Μ) Πιέρρος Κοντοδιός ΠΝ Διοικητής ΔΔΜΝ

Υποναύαρχος Βασίλειος Γρυπάρης ΠΝ Διοικητής EUNAVFOR ASPIDES

Υποναύαρχος Παναγιώτης Παπαγεωργίου ΠΝ ΓΕΕΘΑ

Υποναύαρχος Παναγιώτης Καραβάς ΠΝ Διευθυντής ΓΕΝ/ΔΕΞ

Υποναύαρχος Κωνσταντίνος Κοντογιαννάκος ΠΝΑρχιεπιστολέας ΓΕΝ

Υποναύαρχος Σπυρίδων Τσιαφούτης ΠΝΓΕΕΘΑ

Υποναύαρχος Κωνσταντίνος Πιτυκάκης ΠΝ Διοικητής ΣΕΘΑ

Υποναύαρχος Στέφανος Σαρρής ΠΝ Διοικητής ΔΝΕ

Υποναύαρχος Ιωάννης Ρέτσας ΠΝ Διοικητής ΣΝΔ

Υποναύαρχος Γεώργιος Σταυρουλάκης ΠΝ Υποδιοικητής ΔΕΠ

Υποναύαρχος Κωνσταντίνος Τουρκαντώνης ΠΝ Αρχιεπιστολέας ΔΔΜΝ

Υποναύαρχος Ιωάννης Σαράκης ΠΝ ΥπαρχηγόςΣτόλου

Υποναύαρχος (Μ) Σταύρος Τερπένου ΠΝ ΔΙΔΑΕ

Υποναύαρχος (Μ) Δημήτριος Καπίρης ΠΝ ΓΕΝ/ΓΕΠΝ

Υποναύαρχος (ΥΙ) Σωτήριος Μωραΐτης ΠΝ Διευθυντής ΓΕΝ/ΔΥΓ

Υποναύαρχος (Ο) Δημήτριος Παλάσκας ΠΝ Διευθυντής ΔΟΥ/ΟΕΠΝ ΓΕΝ

