Στον εισαγγελέα τα τρία αδέλφια για τη βεντέτα στα Βορίζια

Στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου έχουν μεταφερθεί τα τρία αδέλφια τα οποία αναζητούσε η αστυνομία για το μακελειό στα Βορίζια, τα οποία παραδόθηκαν τελικά την Τρίτη 4/11 στις αρχές και αφού ασκηθούν ποινικές διώξεις θα περάσουν την πόρτα του γραφείου του ανακριτή , ενώ αναζητείται ο οπλισμός τους.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, αναμένεται να ζητήσουν 48ωρη προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν για τις βαρύτατες κατηγορίες τις οποίες θα αντιμετωπίσουν, ενώ αύριο ο ανακριτής αναμένεται να μεταβεί στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύονται τα δύο κατηγορούμενα ξαδέλφια, ώστε να απολογηθούν.

Ο συνήγορος υπεράσπισής τους, Λευτέρης Καρτσώνας, τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ πως εμπλέκονται κι άλλα άτομα, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει κατατεθεί αποδεικτικό υλικό, καθώς αυτό που προείχε έως τώρα ήταν η άμεση και ασφαλής παράδοση στις Αρχές. Λίγη ώρα μετά την παράδοση των τριών αδερφών δήλωσε ότι «πρώτιστο μέλημά μας ήταν η διασφάλιση της ακεραιότητας των εντολέων μας δεδομένου ότι το κλίμα είναι πολύ δύσκολο και υπάρχει τεράστιο κοινωνικό βάρος στους παράγοντες που συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία».

Η αστυνομία, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εντοπίσει από τα χαράματα ένα ξενοδοχείο στην παραλία του Κόκκινου Πύργου που ανήκε σε φιλικό πρόσωπο των φυγάδων, όπου είχε βρει καταφύγιο ο ένας από τους τρεις. Πραγματοποιήθηκε επιχείρηση όπου εντοπίστηκαν και προσήχθησαν οι ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου πατέρας και γιος και το ξενοδοχείο τέθηκε υπό επιτήρηση για την σύλληψη τους ενός φυγά μόλις θα επέστρεφε. Οι άλλοι δύο, όπως προέκυψε στη συνέχεια, είχαν βρει καταφύγιο σε φιλικό τους σπίτι στο Τυμπάκι.

Παράλληλα το πρωί της Πέμπτης 6/11 θα απολογηθούν και οι δύο τραυματίες που νοσηλεύονται σε θάλαμο κρατουμένων στο ΠΑΓΝΗ. Πρόκειται για τον τέταρτο αδελφό, ο οποίος τραυματίστηκε στο γόνατο κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών και τον ξάδελφο της οικογένειας που φέρει διαμπερές τραύμα στο πόδι.

Το χρονικό της παράδοσης

Τα τρία αδέλφια συνελήφθησαν στο χωρίο Αγία Βαρβάρα από τους άνδρες του Οργανωμένου Εγκλήματος έπειτα από συνεννόηση που είχε προηγηθεί μεταξύ των αστυνομικών και του δικηγόρου των τριών καταζητούμενων.

Τα τρία αδέρφια ενημέρωσαν το ακριβές μέρος που θα παραδοθούν με σκοπό να γίνουν όλα με ασφάλεια, όπως υποστήριξε και ο δικηγόρος τους. Νωρίτερα, οι αστυνομικές έρευνες είχαν επικεντρωθεί σε ξενοδοχείο στην περιοχή, όπου σύμφωνα με στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί, ενδεχομένως να κρυβόταν ένας από τους τρεις. Η αστυνομία προχώρησε στην προσαγωγή του ιδιοκτήτη του καταλύματος και του γιου του, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης. Λίγο πριν τις έξι το απόγευμα, τα τρία αδέλφια παρουσιάστηκαν και παραδόθηκαν οικειοθελώς.

Σε δηλώσεις του έξω από το Αστυνομικό Μέγαρο , ο δικηγόρος Λευτέρης Κάρτσωνας ένας εκ των συνηγόρων υπεράσπισης τους υποστήριξε ότι το κύριο μέλημα των τριών κατηγορουμένων ήταν η διασφάλιση της σωματικής τους ακεραιότητας. «Η ευθύνη όλων είναι μεγάλη και θα πρέπει όλοι με κοινωνική ενσυναίσθηση να επιτελέσουμε το έργο μας και να φωτίσουμε τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης» είπε ο κ. Κάρτσωνας, συμπληρώνοντας ότι «είναι σίγουρο πως βρισκόμαστε στην αρχή μιας μακράς διαδρομής» και πως πρόκειται για μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει τους πάντες «όπως και τους κατηγορημένους, οι οποίοι βρίσκονται σε δεινή ψυχολογική κατάσταση».

Οπως μάλιστα τόνισε, επιθυμία των τριών κατηγορουμένων ήταν «να προσέλθουν και να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους». Εν τω μεταξύ, στα Βορίζια η κατάσταση εξακολουθεί να παραμένει τεταμένη. Περίπου 400 πάνοπλοι αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, με τις έρευνες να συνεχίζονται για τον εντοπισμό του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε, κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών το περασμένο Σάββατο. Παρά το γεγονός ότι η παράδοση των τριών καταζητούμενων θεωρείται κρίσιμο βήμα για την εξέλιξη της υπόθεσης, οι Αρχές εκτιμούν ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση για να διευκρινιστεί ο ακριβής ρόλος κάθε εμπλεκόμενου και να αποκαλυφθεί το πλήρες εύρος των γεγονότων που οδήγησαν στο αιματηρό επεισόδιο. Η τοπική κοινωνία εξακολουθεί να παρακολουθεί τις εξελίξεις με αγωνία, αναμένοντας απαντήσεις και κυρίως μία οριστική αποκλιμάκωση της έντασης που σκιάζει το χωριό.

