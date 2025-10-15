Στον εισαγγελέα Καλαμάτας οι δύο 22χρονοι συλληφθέντες για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα

Στον εισαγγελέα Καλαμάτας οδηγούνται την Τετάρτη οι δύο συλληφθέντες για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα.

Αμφότεροι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας απολογίας στη Δίωξη Ανθρωποκτονιών στην Αθήνα, αναχώρησαν από τη ΓΑΔΑ, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, συνοδεία αστυνομικών, για την Καλαμάτα.

Σημειώνεται ότι ο φερόμενος ως φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας, βρετανικής καταγωγής, ο οποίος εξετάστηκε παρουσία του δικηγόρου του, δεν δέχτηκε να δώσει γραπτή απολογία στη Δίωξη Ανθρωποκτονιών, παρά την πολύωρη προσπάθεια των αστυνομικών, δηλώνοντας ότι θα μιλήσει στον εισαγγελέα.

Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, φέρεται ότι προφορικά αρνείται ότι ήταν αυτός που πάτησε τη σκανδάλη, σε αντίθεση με όσα ισχυρίζεται ο έτερος 22χρονος που παρουσιάστηκε αυτοβούλως το πρωί της Τρίτης στη ΓΑΔΑ συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του.

Ωστόσο, ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος ήταν μάρτυρας του διπλού φονικού και κλήθηκε στη ΓΑΔΑ το βράδυ της Τρίτης, φέρεται να αναγνώρισε ως φυσικό αυτουργό τον νεαρό ο οποίος από την αρχή υποδεικνύεται από τον συνεργό του και τα στοιχεία της υπόθεσης ως ο δράστης της διπλής δολοφονίας.

Οπως έγινε γνωστό από τις ίδιες αστυνομικές πηγές, οι αξιωματικοί της Δίωξης Ανθρωποκτονιών είχαν ταυτοποιήσει τους δύο εμπλεκόμενους και είχαν εντοπίσει τις διευθύνσεις τους στην Καλλιθέα από την περασμένη Παρασκευή, από το βίντεο με το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν, αλλά δεν προχώρησαν στη σύλληψή τους, καθώς δεν είχαν ολοκληρωθεί οι έρευνες για τυχόν εμπλοκή και άλλων προσώπων, κάτι που ακόμη δεν έχει αποκλειστεί.

Το αρχικό σενάριο ήταν να προχωρήσουν στις συλλήψεις στο τέλος αυτής της εβδομάδας, αλλά οι ενέργειες επισπεύστηκαν αναγκαστικά, λόγω της δημοσίευσης του βίντεο και την παράδοση, αμέσως μετά, του νεαρού φερόμενου ως συνεργού.

Από τις κατ’ οίκον έρευνες που έγιναν, οι αστυνομικοί βρήκαν τα ρούχα που φορούσαν οι νεαροί την ημέρα εκείνη, καθώς και τα κράνη μοτοσικλέτας. Δεν βρέθηκε όμως το όπλο του εγκλήματος το οποίο δεν αποκάλυψαν που πέταξαν, το τηλέφωνο του φερόμενου ως συνεργού, το οποίο πέταξε μετά το έγκλημα, καθώς και το σκούτερ με το οποίο μετέβησαν στη Φοινικούντα.

Το δίκυκλο, όπως έγινε γνωστό, το είχε δανειστεί ο φερόμενος ως δράστης από γνωστό του και θεωρείται ζήτημα χρόνου να βρεθεί. Ο ίδιος δεν είχε πετάξει το κινητό του τηλέφωνο, αλλά είχε αλλάξει την κάρτα του.

Σήμερα αναμένεται να σταλεί η δικογραφία που σχημάτισε η Δίωξη Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στον εισαγγελέα Καλαμάτας, προκειμένου να ασκηθεί δίωξη στους δύο νεαρούς και να προχωρήσει η διαδικασία έκδοσης ενταλμάτων σύλληψης, για το τυπικό της υπόθεσης και να παραπεμφθούν στον ανακριτή.

Η υπόθεση πάντως δεν φαίνεται να κλείνει, σε ό,τι αφορά τις έρευνες για την εμπλοκή, με κάποιο τρόπο και άλλων προσώπων, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι άρσεις απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών, προκειμένου να διευκρινιστεί αν και με ποιους υπήρξε επικοινωνία των δύο νεαρών τις επίμαχες ώρες που διαπράχθηκε η διπλή δολοφονία.

