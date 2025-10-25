Στον «αέρα» η συμμετοχή της Τουρκίας στη δύναμη σταθεροποίησης στη Γάζα – το βέτο του Ισραήλ

Η Τουρκία θα αποκλειστεί πιθανότατα από τη δύναμη σταθεροποίησης των 5.000 ανδρών που πρόκειται να αναπτυχθεί εντός της Γάζας, μετά τη σαφή τοποθέτηση του Ισραήλ ότι δεν επιθυμεί τουρκικά στρατεύματα στη συγκεκριμένη αποστολή.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, τόνισε ότι βασική προϋπόθεση είναι το Ισραήλ να αισθάνεται άνετα με την εθνική σύνθεση της πολυεθνικής δύναμης, η οποία θα αποτρέψει την εμφάνιση κενού ασφαλείας όταν ξεκινήσει το τιτάνιο έργο ανοικοδόμησης της Γάζας.

Η Τουρκία έχει δηλώσει πως είναι έτοιμη να στείλει στρατεύματα, ωστόσο το Ισραήλ έχει καταστήσει σαφές ότι διαφωνεί με τη συμμετοχή τους, έγραψε ο Guardian.

Οι εντάσεις ανάμεσα στις δύο χώρες έχουν ενταθεί εξαιτίας της Συρίας, ενώ η κυβέρνηση του Ισραήλ θεωρεί ότι ο Ταγίπ Ερντογάν διατηρεί υπερβολικά στενούς δεσμούς με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα και τη Χαμάς.

Παρ’ όλα αυτά, ο αποκλεισμός της Τουρκίας από τη δύναμη σταθεροποίησης αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς η Aγκυρα είναι ένας από τους εγγυητές της εκεχειρίας των 20 σημείων του Τραμπ και διαθέτει έναν από τους πιο ικανούς μουσουλμανικούς στρατούς. Η ηγεσία της δύναμης θεωρείται ότι θα αναληφθεί από την Αίγυπτο.

Aλλοι πιθανοί συνεισφέροντες, όπως η Ινδονησία και τα ΗΑΕ, εξακολουθούν να προκρίνουν την ύπαρξη εντολής του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ακόμη κι αν η δύναμη δεν θα λειτουργεί ως ειρηνευτική αποστολή του ΟΗΕ.

Αντί γιa αυτό, η δύναμη θα συνεργάζεται με στρατιωτικό συντονιστικό κέντρο υπό τις ΗΠΑ, γνωστό ως CMCC, με έδρα την πόλη Κιριάτ Γκατ στο νότιο Ισραήλ.

Η μονάδα, στην οποία συμμετέχει μικρός αριθμός βρετανών, γάλλων, ιορδανών και εμιρατινών συμβούλων, εγκαινιάστηκε την Τρίτη από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς. Το CMCC έχει αναλάβει και τον συντονισμό ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, παρά το γεγονός ότι βασικά σημεία διέλευσης παραμένουν κλειστά.

Η πολυεθνική δύναμη θα επιφορτιστεί με τον αφοπλισμό της Χαμάς και τη διασφάλιση της λειτουργίας μιας μεταβατικής παλαιστινιακής κυβέρνησης, η σύσταση της οποίας ακόμη αμφισβητείται.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έχει αποκλείσει τη συμμετοχή της Παλαιστινιακής Αρχής στη μεταπολεμική Γάζα, παρότι την Παρασκευή οι κύριες παλαιστινιακές παρατάξεις συμφώνησαν ότι μια ανεξάρτητη επιτροπή τεχνοκρατών θα αναλάβει προσωρινά τη διοίκηση της Λωρίδας.

Ενδεικτικό της έντασης είναι το γεγονός ότι τούρκοι ειδικοί στην αντιμετώπιση καταστροφών που στάλθηκαν για τον εντοπισμό σορών Παλαιστινίων και Ισραηλινών, παρέμειναν την Πέμπτη στον μεθοριακό σταθμό με την Αίγυπτο, αναμένοντας ισραηλινή άδεια για είσοδο στη Γάζα. Η 81μελής ομάδα της υπηρεσίας AFAD έχει μαζί της συσκευές εντοπισμού ζωής και εκπαιδευμένους σκύλους έρευνας.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στο Ισραήλ, με κυρώσεις και εμπάργκο όπλων, ώστε να τηρήσει τις δεσμεύσεις του στο σχέδιο Τραμπ.

Ο Ρούμπιο υποστήριξε επίσης πως δεν μπορεί να υπάρξει ρόλος για την UNRWA στη Γάζα, χαρακτηρίζοντας τον οργανισμό «παράρτημα της Χαμάς».

Οι δηλώσεις αυτές τον φέρνουν σε αντίθεση με πολλές ευρωπαϊκές χώρες, τον ίδιο τον ΟΗΕ αλλά και το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης (ICJ), το οποίο σε γνωμοδότησή του αυτή την εβδομάδα ανέφερε ότι η UNRWA είναι αναντικατάστατος μηχανισμός διανομής βοήθειας εντός της Γάζας και ότι δεν έχουν παρουσιαστεί αδιάσειστα στοιχεία πως έχει «ανεπανόρθωτα διεισδύσει» η Χαμάς στις τάξεις της.

Η κοινή αμερικανοϊσραηλινή αντίθεση στην UNRWA προκαλεί δίλημμα, διότι το σχέδιο Τραμπ προβλέπει ρόλο του ΟΗΕ στη διανομή βοήθειας, αλλά επιχειρεί να αποκλείσει την UNRWA, τον βασικό αρμόδιο οργανισμό. Ο ΟΗΕ κινδυνεύει να συγκρουστεί με τον Τραμπ για το θέμα αυτό, σύμφωνα πάντα με τον Guardian.

Ο επικεφαλής της ανθρωπιστικής υπηρεσίας του ΟΗΕ (OCHA), Τομ Φλέτσερ, δήλωσε στο BBC, περιγράφοντας την επίσκεψή του στη Γάζα: «Μου φάνηκε σαν να οδηγούσα μέσα από τα ερείπια της Χιροσίμα, του Στάλινγκραντ ή της Δρέσδης».

Στο μεταξύ, αντιπροσωπείες της Χαμάς, υπό τον Χαλίλ αλ-Χάγια, και της Φατάχ, υπό τον Χουσεΐν Αλ-Σέιχ, συναντήθηκαν την Παρασκευή στην Αίγυπτο για να συζητήσουν τη μεταπολεμική διακυβέρνηση της Γάζας. Η Χαμάς δήλωσε ότι έλαβε «ξεκάθαρες εγγυήσεις» από τους μεσολαβητές ότι «ο πόλεμος έχει ουσιαστικά τελειώσει».

Σε κοινή ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Χαμάς, αναφέρεται ότι συμφώνησαν να παραδώσουν «τη διοίκηση της Γάζας σε μια προσωρινή παλαιστινιακή επιτροπή ανεξάρτητων τεχνοκρατών», η οποία θα διαχειρίζεται την καθημερινότητα και τις βασικές υπηρεσίες σε συνεργασία με αραβικά κράτη και διεθνείς θεσμούς.

