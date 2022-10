Στόλτενμπεργκ: Απορρίπτουμε τον ισχυρισμό της Ρωσίας ότι η Ουκρανία θα χρησιμοποιήσει «βρώμικη» βόμβα

Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ απορρίπτουν τον ισχυρισμό της Ρωσίας ότι η Ουκρανία ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει «βρώμικη» βόμβα στο έδαφός της, αναφέρει ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας Γενς Στόλτενμπεργκ μετά την επικοινωνία που είχε με τον υπουργό Αμυνας του ΗΠΑ και τον ομόλογό του, του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Μίλησα με τον υπουργό Αμυνας των ΗΠΑ, Λόιντ Όστιν και τον υπουργό Αμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, Μπεν Γουάλας, σχετικά με τον ψευδή ισχυρισμό της Ρωσίας ότι η Ουκρανία ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει βρώμικη βόμβα στο έδαφός της. Οι Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ απορρίπτουν αυτόν τον ισχυρισμό. Η Ρωσία δεν πρέπει να το χρησιμοποιήσει ως πρόσχημα για κλιμάκωση. Παραμένουμε σταθεροί στην υποστήριξή μας προς την Ουκρανία», σημειώνει στην ανάρτησή του ο Στόλτενμπεργκ.

Spoke with 🇺🇸 @SecDef & 🇬🇧 @BWallaceMP about #Russia’s false claim that #Ukraine is preparing to use a dirty bomb on its own territory. #NATO Allies reject this allegation. Russia must not use it as a pretext for escalation. We remain steadfast in our support for Ukraine.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) October 24, 2022