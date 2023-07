Στοκχόλμη: Πάλι έκαψε το Κοράνι ο Ιρακινός Σαλουάν Μομίκα

Νέο επεισόδιο προκάλεσαν ιρακινοί πολίτες στη Στοκχόλμη καίγοντας για μία ακόμα φορά το Κοράνι, τη Δευτέρα.

Συγκεκριμένα, ο Ιρακινός Σαλουάν Μομίκα που βρίσκεται στη Σουηδία με προσωρινή άδεια παραμονής, έκαψε ένα αντίτυπο του ιερού βιβλίου του Ισλάμ, αυτή τη φορά μαζί με τον Σαουάν Μαζέμ, μπροστά στο σουηδικό Κοινοβούλιο.

Μία ημέρα νωρίτερα, ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών είχε κάνει συστάσεις στον σουηδό ομόλογό του να λάβει μέτρα η χώρα για να σταματήσει την πράξη που προκαλεί οργή στον μουσουλμανικό κόσμο και απειλεί την εθνική ασφάλεια της Σουηδίας.

Οι δύο ιρακινοί πολίτες ποδοπάτησαν αντίτυπο του Kορανίου και στην συνέχεια το έκαψαν, όπως είχαν κάνει στο τέλος του Ιουνίου κατά την διάρκεια συγκέντρωσης μπροστά στο μεγάλο τέμενος της σουηδικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ, οι σουηδικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να διακόψουν την άδεια παραμονής του Μομίκα, η οποία λήγει το 2024 και να τον απελάσουν. Κατ’άλλους, ο Μομίκα δρα με εντολή της Μοσάντ.

Αυτές οι πράξεις βεβήλωσης έχουν προκαλέσει κύμα οργής και διαμαρτυριών ενώ έχουν δημιουργήσει ένταση στις διπλωματικές σχέσεις στη Μέση Ανατολή.

Στη Βαγδάτη, εκατοντάδες Ιρακινοί εισέβαλαν και πυρπόλησαν την πρεσβεία της Σουηδίας στη Βαγδάτη ως αντίποινα.

