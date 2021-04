Στο Βελιγράδι για την πρώτη τριμερή Ελλάδας – Σερβίας – Κύπρου ο Νίκος Δένδιας

Συνάντηση με τον σέρβο ομόλογό του, Νίκολα Σελάκοβιτς έχει σήμερα στο Βελιγράδι ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας και αμέσως μετά θα συμμετάσχει στην πρώτη τριμερή συνάντηση Ελλάδος – Σερβίας – Κύπρου, σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών.

#Belgrade: FM @NikosDendias warmly welcomed by #Serbia FM N.#Selakovic – excellent 🇬🇷🇷🇸relations reaffirmed, regional dvpts in #WesternBalkans and Serbia’s #EU accession process discussed pic.twitter.com/eMAbqhYNbF

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) April 5, 2021