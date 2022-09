Στο «τρίτο στάδιο» ο πόλεμος στην Ουκρανία – Φόβοι για ρωσική αντεπίθεση

O πόλεμος στην Ουκρανία εισήλθε στο «τρίτο στάδιο», αυτό της αντεπίθεσης, όπου οι στρατιωτικές επιτυχίες του Κιέβου θα λειτουργήσουν ως «χιονοστιβάδα», μέχρι τη συντριβή του ρωσικού στρατού, σύμφωνα με τον ουκρανό υπουργό Αμυνας Ολεξίι Ρέζνικοφ.

«Το πρώτο στάδιο στον πόλεμο είχε σκοπό να αποτρέψει τους Ρώσους. Το δεύτερο, να εγκαθιδρύσει μια ισορροπία ανάμεσα σε εκείνους και σε εμάς στο μέτωπο, να σταθεροποιήσει το μέτωπο, και να δοκιμάσει τις ικανότητες αντοχής τους», εξήγησε ο υπουργός σε συνέντευξή του που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα στη Monde. «Η εκστρατεία αντεπίθεσης είναι το τρίτο στάδιο», συνέχισε, αναφερόμενος στην ταχεία προώθηση του ουκρανικού στρατού γρήγορα στις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας, τις τελευταίες ημέρες.

«Το επιτελείο μας συνέλαβε ένα σχέδιο ανάλογα με τον εξοπλισμό που έχουμε λάβει από τους εταίρους μας. Αρχίσαμε να χρησιμοποιούμε τα κινητά συστήματα πυροβολικού Himars για να αποκόψουμε τις γραμμές επιμελητειακής υποστήριξης του εχθρού, να καταστρέψουμε τις αποθήκες καυσίμων, πυρομαχικών του κ.λπ.. Είναι το τρίτο στάδιο του πολέμου που ξεκίνησε στον νότο και στον βορρά στους τομείς της Χερσώνας και του Χαρκόβου», κατά τον Ρέζνικοφ.

Εξάλλου, ο σκοπός της Ουκρανίας είναι η απελευθέρωση όλων των κατεχόμενων εδαφών, «περιλαμβανομένης της Κριμαίας (σ.σ. που προσαρτήθηκε το 2014 από τη Ρωσία), του Λουγκάνσκ και του Ντονέτσκ (στο ανατολικό Ντονμπάς). Οι συνοριοφρουροί μας θα εγκαταστήσουν τα φυλάκιά τους στα ρωσοουκρανικά σύνορα, εκεί όπου βρίσκονταν το 1991». Εκτός από την «πλήρη απελευθέρωση» των ουκρανικών εδαφών, το Κίεβο διεκδικεί έναν «καθαρό οδικό χάρτη για την πληρωμή επανορθώσεων από τους Ρώσους και την απόδοση των ευθυνών για τα εγκλήματα πολέμου» που διαπράχθηκαν από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου, προσέθεσε.

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο ενός μακρού πολέμου, ο Ρέζνικοφ αρνήθηκε να κάνει προβλέψεις, ωστόσο δήλωσε: «Θα είναι σαν χιονοστιβάδα, θα αρχίσει να κυλάει, να κυλάει, και θα γίνεται όλο και πιο μεγάλη, όλο και πιο μεγάλη… Και θα δούμε τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στον κόσμο να σημαίνει υποχώρηση».

Στο μεταξύ, όμως, η Ουκρανία θα πρέπει να προστατέψει την τεράστια περιοχή που έχει ανακαταλάβει από πιθανή ρωσική αντεπίθεση, όπως προειδοποίησε ο υπουργός Αμυνας σε δηλώσεις του που δημοσιεύτηκαν την ίδια ημέρα στους Financial Times.

«Μια αντεπίθεση απελευθερώνει τα εδάφη τα οποία μετά πρέπει να ελέγξεις και να είσαι έτοιμος να υπερασπιστείς», εξήγησε και εξέφρασε την ανησυχία του: «Φυσικά και πρέπει να ανησυχούμε. Αυτός ο πόλεμος μας ανησυχεί εδώ και χρόνια». Σύμφωνα με τον Ρέζνικοφ, οι ρωσικές ενισχύσεις θα μπορούσαν να εξαπολύσουν αντεπίθεση στις «τεντωμένες» γραμμές ανεφοδιασμού του ουκρανικού στρατού ή και να περικυκλώσουν τις ουκρανικές δυνάμεις, εάν αυτές προχωρήσουν πολύ μακριά.

NEW: #Ukraine has inflicted a major operational defeat on #Russia, recapturing almost all of #Kharkiv Oblast in a rapid counter-offensive. Ukraine has turned the tide in its favor, but the current counter-offensive will not end the war. /1

Our latest: https://t.co/zAXz3Q6urT pic.twitter.com/ZzGRXIvIAG

— ISW (@TheStudyofWar) September 12, 2022