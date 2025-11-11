Στο σφυρί το εμβληματικό καπέλο της Κακιάς Μάγισσας του Οζ

Λίγο πριν από την πρεμιέρα της ταινίας «Wicked: For Good», οι θαυμαστές θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν αναμνηστικά από την πρωτότυπη ταινία του 1939 «Ο Μάγος του Οζ» και ένα από τα αντικείμενα είναι ιδιαίτερα… μαγικό.

Ο οίκος δημοπρασιών Heritage Auctions βγάζει προς πώληση το εμβληματικό μαύρο καπέλο που φορούσε η Μάργκαρετ Χάμιλτον, ως η Κακιά Μάγισσα της Δύσης. Το μάλλινο καπέλο είναι αρκετά μεγάλο, σχεδόν 35,5 εκατοστά σε ύψος, με γείσο διαμέτρου 49,5 εκατοστών. Διαθέτει επίσης ένα λάστιχο για το πηγούνι μήκους 56 εκατοστών, το οποίο φορούσε η Χάμιλτον στις σκηνές όπου πετούσε, ώστε να παραμένει σταθερό.

Σχεδιασμένο από τον ενδυματολόγο Γκίλμπερτ Ειντριαν, το καπέλο χρησιμοποιήθηκε αφού είχαν ξεκινήσει τα γυρίσματα, επειδή εκείνο που είχε επιλεχθεί αρχικά δεν έμοιαζε αρκετά τρομακτικό.

«Οταν η Ντόροθι Γκέιλ γίνεται η Ντόροθι του Οζ, φοράει τα κόκκινα γοβάκια», σημείωσε ο Τζο Μαδελένα, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Heritage Auctions, σύμφωνα με το ABC News.

«Oταν η Κακιά Μάγισσα γίνεται η Κακιά Μάγισσα, φοράει το καπέλο. Είναι η μεταμορφωτική στιγμή της “γέννησης” της μάγισσας. Πιστεύω ότι η σημασία του καπέλου είναι απλά απίστευτη. Είναι ισάξιο με τα γοβάκια», πρόσθεσε.

Ο οίκος Heritage θα πραγματοποιήσει τη δημοπρασία στις 9 και 10 Δεκεμβρίου, διαδικτυακώς και στα κεντρικά γραφεία του στο Ντάλας. Στη δημοπρασία θα διατεθεί επίσης ένα αντίτυπο του βιβλίου «Ο Μάγος του Οζ» υπογεγραμμένο από την Τζούντι Γκάρλαντ, το οποίο περιέχει και εκτενή χειρόγραφη αφιέρωσή της.

Το βιβλίο έχει τις υπογραφές και άλλων βασικών ηθοποιών, καθώς και τα πραγματικά αποτυπώματα του Τότο. Είχες προσφερθεί ως δώρο στην κόρη της δασκάλας που δίδασκε την Γκάρλαντ στο πλατό.

Δύο διαφορετικές εκδοχές από τα κόκκινα γοβάκια της Ντόροθι θα δημοπρατηθούν. Το ένα, ένα δεξί παπούτσι που φορούσε η αμερικανίδα σταρ στις πρόβες, είναι διακοσμημένο με βαθυκόκκινες γυάλινες χάντρες bugle.

Θα διατεθεί, ακόμη, προς δημοπράτηση ένα αντίγραφο από τα γοβάκια φτιαγμένο από την Western Costume Company για την 50ή επέτειο της ταινίας. Τα δεύτερα έχουν φτιαχτεί πάνω στο αρχικό καλούπι παπουτσιών της Γκάρλαντ και διαθέτουν κόκκινες παγέτες και φιόγκους με στρας.

Αυτά τα παπούτσια, είπε ο Μαδελένα, «είναι όσο πιο κοντά μπορεί κανείς να φτάσει στο να αποκτήσει ένα ζευγάρι κόκκινα γοβάκια που δεν χρησιμοποιήθηκαν στην ταινία».

Μια χειρόγραφη επιστολή του συγγραφέα του «Οζ», Φρανκ Μπάουμ, σε προσωπικό χαρτί με επιστολόχαρτο, καθώς και μια μπλούζα από οργάντζα που φορούσε στην οθόνη η Γκάρλαντ, θα δημοπρατηθούν επίσης. Η μπλούζα έχει ετικέτα με τη χειρόγραφη αναγραφή «Judy Garland».

Πέρυσι ο οίκος Heritage πούλησε ένα άλλο ζευγάρι από τα κόκκινα γοβάκια της ταινίας για 28 εκατομμύρια δολάρια.

