Στο σφυρί το εμβληματικό διπλό πορτρέτο του Ντέιβιντ Χόκνεϊ

Ενα σπάνιο έργο της καλλιτεχνικής ιστορίας του Χόλιγουντ, με εκτιμώμενη αξία 60 εκατ. δολάρια, πρόκειται να βγει σε δημοπρασία από τον Christie’s. Ο λόγος για έναν πίνακα του Ντέιβιντ Χόκνεϊ, του βρετανού ζωγράφου που έφτασε για πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1964, όπου και φιλοτέχνησε τους γνωστούς πίνακές του με πισίνες.

Επειτα από την αναδρομική έκθεση έργων του που ολοκληρώθηκε τον περασμένο μήνα στο Ιδρυμα Louis Vuitton στο Παρίσι, ένας ιδιώτης ευρωπαίος συλλέκτης, ο οποίος είχε δανείσει στην έκθεση έναν από τους πιο πολύτιμους πίνακες του Χόκνεϊ, αποφάσισε πως ήρθε η ώρα να αποχωριστεί το διπλό πορτρέτο του συγγραφέα Κρίστοφερ Ισεργουντ και του συντρόφου του, του καλλιτέχνη Ντον Μπακάρντι, που φιλοτεχνήθηκε το 1968.

Ο Ισεργουντ, τα βιβλία του οποίου ενέπνευσαν κινηματογραφικές ταινίες όπως το «Καμπαρέ» (1972) και το «A Single Man» (2009), ήταν τριάντα χρόνια μεγαλύτερος από τον Μπακάρντι όταν γνωρίστηκαν, το 1948.

Ο Χόκνεϊ, που γνώρισε το ζευγάρι αρκετές δεκαετίες αργότερα, είχε συνηθίσει να κρύβει τη δική του σεξουαλικότητα ενόσω ζούσε στη Βρετανία. Ωστόσο τον συνάρπαζε ο τρόπος που οι δύο άνδρες ζούσαν «μια απλή, οικιακή ζωή ως ζευγάρι», σημειώνει η Κάθριν Αρνολντ, αντιπρόεδρος του οίκου Christie’s για την τέχνη του 20ού και 21ου αιώνα, σύμφωνα με το Ηollywood Reporter. «Ο Χόκνεϊ τούς θαύμαζε. Τους έβλεπε ως πρότυπο. Ξεχνάμε πόσο ριζοσπαστικό ήταν εκείνη την εποχή το να ζουν ανοιχτά δυο άνδρες μαζί», προσθέτει.

Ο πίνακας χρειάστηκε έναν ολόκληρο χρόνο για να ολοκληρωθεί. Ο Ισεργουντ, 63 ετών τότε, πόζαρε στο σπίτι τους στη Σάντα Μόνικα, ενώ ο 33χρονος Μπακάρντι βρισκόταν στο εξωτερικό, οπότε ο Χόκνεϊ τον ζωγράφισε από φωτογραφία.

Ο Ισεργουντ δεν προσπαθούσε να κρύψει τη σχέση του – και αυτό γίνεται φανερό στον πίνακα. «Διακρίνεται μια αγωνία στην έκφρασή του, μια απόσταση», λέει η Αρνολντ. «Αυτό είναι μέρος της ανθρώπινης φύσης: πάντα μένουν πράγματα ανείπωτα».

Ο Ισεργουντ και ο Μπακάρντι παρέμειναν μαζί μέχρι τον θάνατο του πρώτου, το 1986. Ο Μπακάρντι, σήμερα 91 ετών, επισκέφθηκε πρόσφατα την γκαλερί του Christie’s στο Μπέβερλι Χιλς, όπου εκτίθεται ο πίνακας.

Ο Χόκνεϊ, σήμερα 87 ετών και εγκατεστημένος στη Νορμανδία, είχε να δει έργο του σε δημοπρασία από το 2018, όταν το «Πορτρέτο ενός καλλιτέχνη (Pool With Two Figures)» πωλήθηκε στη Νέα Υόρκη για 90 εκατομμύρια δολάρια, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 58 εκατομμυρίων που κατείχε ο Τζεφ Κουνς με το «Balloon Dog (Orange)», ως το ακριβότερο έργο εν ζωή καλλιτέχνη που πουλήθηκε ποτέ.

Το έργο «Christopher Isherwood and Don Bachard», όπως τιτλοφορείται, θα βγει στο σφυρί τον επόμενο μήνα και θα είναι ένα από τα κορυφαία κομμάτια της Φθινοπωρινής Μαρκίζας Εβδομάδας του Christie’s στη Νέα Υόρκη (17-20 Νοεμβρίου). Απομένει να φανεί αν θα καταφέρει να ξεπεράσει το προσωπικό ρεκόρ του Χόκνεϊ.

«Είναι η κορυφαία στιγμή της καριέρας μου», δηλώνει η Αρνολντ για την επερχόμενη δημοπρασία.

