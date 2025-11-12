Στο σφυρί ο πρώτος χάρτης του μετρό του Λονδίνου

Η αρχαιότερη γνωστή έκδοση του χάρτη του μετρό του Λονδίνου πρόκειται να δημοπρατηθεί από τον οίκο Christie’s και εκτιμάται να αποφέρει πάνω από 100.000 ευρώ. Ο τωρινός χάρτης του υπόγειου σιδηρόδρομου βασίζεται σε ένα σχέδιο του ηλεκτρολόγου Χάρι Μπεκ, ο οποίος στις αρχές της δεκαετίας του 1930 σχεδίασε κάτι που έμοιαζε με διάγραμμα ηλεκτρικού κυκλώματος.

Η μορφή του χάρτη, η οποία δίνει προτεραιότητα στη σαφήνεια και την προσβασιμότητα έναντι της γεωγραφικής ακρίβειας, έχει έκτοτε αντιγραφεί από τα μετρό σχεδόν κάθε μεγάλης πόλης σε όλον τον κόσμο, όπως αναφέρει δημοσίευμα των Times του Λονδίνου.

Το σχέδιο αναφοράς, που περιλαμβάνει χειρόγραφα σχόλια στα περιθώριά του από τον ίδιο τον Μπεκ και τον προκάτοχό του Φρεντ Στίντζμορ, δημιουργήθηκε το 1932, έναν χρόνο πριν από την τελική εκδοχή του που σχεδίασε ο Μπεκ, που περιλάμβανε όλο το δίκτυο του λονδρέζικου μετρό.

«Είναι ένα από τα πιο πρωτοποριακά και επιδραστικά σχέδια του 20ού αιώνα», λέει ο Τζέιμς Χίσλοπ, επικεφαλής του τομέα επιστημών και φυσικής ιστορίας του Christie’s. «Ο χάρτης μεταμόρφωσε τον τρόπο που οραματιζόμαστε τις πόλεις, αντικαθιστώντας τη γεωγραφία με τη σαφήνεια και τη λογική – και έγινε τόσο εμβληματικός όσο και το ίδιο το δίκτυο του μετρό», σημειώνει ο Χίσλοπ.

Προσθέτει ότι παρατηρώντας τις χειρόγραφες σημειώσεις του Μπεκ στα περιθώρια του σκίτσου «είναι σαν να γίνεσαι μάρτυρας της στιγμής γέννησης της ταυτότητας των σύγχρονων μεταφορών στο Λονδίνο».

Πριν από τον επανασχεδιασμό του Μπεκ, οι χάρτες του δικτύου του μετρό έδειχναν κυρίως τους σταθμούς στις γεωγραφικές τους θέσεις, γεγονός που τους καθιστούσε δυσανάγνωστους στο κεντρικό Λονδίνο – την ώρα που οι προαστιακοί σταθμοί εκτείνονταν μέχρι τα άκρα των ολοένα και μεγαλύτερων χαρτών.

Ελάχιστα χειρόγραφα του Μπεκ έχουν διασωθεί και τα περισσότερα εξ αυτών έχουν προσφερθεί ως δωρεά στο Μουσείο Μεταφορών του Λονδίνου από τον Κεν Γκάρλαντ, τον βιογράφο του.

Ο Μπεκ συνέχισε να παράγει χάρτες του μετρό για άλλες τρεις δεκαετίες, μέχρι τη διαμάχη του με τον Χάρολντ Χάτσισον, υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων στις μεταφορές του Λονδίνου, ο οποίος είχε δημιουργήσει και κυκλοφορήσει ένα εναλλακτικό σχέδιο που παρουσιάστηκε στο δίκτυο το 1960, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Μπεκ.

Η έκδοση του Χάτσισον αφαίρεσε την καμπυλότητα που οι κριτικοί σχεδιασμών έβρισκαν τόσο ελκυστική στους χάρτες του Μπεκ. Χρησιμοποιήθηκε για μια τριετία, προτού αντικατασταθεί από μια έκδοση πιο κοντά σε εκείνη του Μπεκ – αν και αρκετές από τις καινοτομίες του Χάτσισον, όπως οι ονομασίες των σταθμών με μικρά γράμματα και οι κύκλοι με μαύρο περίγραμμα για τις ανταποκρίσεις, παρέμειναν.

Ο χάρτης περιλαμβάνεται στη δημοπρασία με τίτλο «Πρωτοπόροι: Προσωπικότητες των καιρών μας», που διοργανώνει ο οίκος Christie’s στις 11 Δεκεμβρίου, μαζί με μια σειρά που ο οίκος δημοπρασιών περιγράφει ως «αντικείμενα που γιορτάζουν καθοριστικές δημιουργικές καινοτομίες του περασμένου αιώνα».

