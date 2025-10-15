Στο ΠΓΝ «Αττικόν» ο Πρωθυπουργός για τα εγκαίνια ΤΕΠ και ογκολογικής μονάδας

Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον υπουργό Υγείας, Αδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή τα εγκαίνια του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών και της ογκολογικής μονάδας στο νοσοκομείο, του νέου πανεπιστημιακού Ογκολογικού Κέντρου «ΑΘΗΝΑ ΙΩΑΝ. ΜΑΡΤΙΝΟΥ».

Στον χαιρετισμό του ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον Αθανάσιο Μαρτίνο για τη δωρεά για τη νέα Ογκολογική Μονάδα, τονίζοντας ότι «συνδυάζει τη διακριτικότητα με τη συνεισφορά στο σύνολο και δίνει μια διαφορετική αντίληψη για το πώς προσφέρουν στα κοινά πολίτες με οικονομική δυνατότητα στα πλαίσια της ευρύτερης συμμαχίας δημόσιου τομέα, ιδιωτικού τομέα και κοινωνίας των πολιτών».

Ο κ. Μητσοτάκης ανέδειξε για ακόμη μία φορά την «πρωτοφανή προσπάθεια αναβάθμισης των υποδομών» που είχαν υποστεί φθορές με την πάροδο του χρόνου και ανακοίνωσε ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα τεθούν σε λειτουργία τα νέα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του νοσοκομείου «Αττικόν», τα οποία όπως είπε θα είναι «τα πιο σύγχρονα της χώρας».

«Όταν το πρόγραμμα ολοκληρωθεί, μέσα στο 2026, θα μπορούμε να μιλάμε για τη μεγαλύτερη ανάταξη υποδομών υγείας που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ, σε συνδυασμό με την προσθήκη νέου προσωπικού», θέλησε να υπογραμμίσει.

Το ΕΣΥ, κατέληξε στον χαιρετισμό του ο Πρωθυπουργός, αλλάζει προς όφελος των ασθενών, των γιατρών και του προσωπικού.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, ο διοικητής του «Αττικού», Σπυρίδων Αποστολόπουλος και η διευθύντρια της Β’ Προπαιδευτικής Παθολογικής κλινικής του ιδρύματος, καθηγήτρια Αμάντα Ψυρρή, που μίλησαν για τη σημασία της νέας αυτής δομής και το όραμά της για το μέλλον της Ογκολογίας στην Ελλάδα.

Κατά την άφιξη του Πρωθυπουργού στο ΠΓΝ «Αττικόν» δεν έλειψαν οι διαμαρτυρίες από μερίδα εργαζομένων και τα επεισόδια με αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο.

