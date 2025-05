Στο περιθώριο ο Νετανιάχου; Τηλεδιάσκεψη του Τραμπ με Ερντογάν, Αλ Σάρα και Σαλμάν

Η έλευση του Ντόναλντ Τραμπ στη Μέση Ανατολή έχει ρευστοποιήσει το γεωπολιτικό σκηνικό, σε βαθμό που να τίθεται εν αμφιβόλω ακόμα και αυτή η παραδοσιακή στήριξη των ΗΠΑ στο Ισραήλ, τουλάχιστον όσο πρωθυπουργός του είναι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Αυτό προκύπτει και από την είδηση που μετέδωσε την Τετάρτη το πρακτορείο Ανατολή (Anadolu), σύμφωνα με την οποία ο Τραμπ, ο τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, ο ηγέτης της Συρίας Αχμέντ αλ Σάρα και ο de facto ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν είχαν την Τετάρτη τηλεδιάσκεψη.

Η τηλεδιάσκεψη δεν είχε γίνει προαναγγελθεί, ούτε γίνει γνωστή και σε κάθε περίπτωση περιγράφει ένα νέο σκηνικό, στο οποίο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου –που είναι αντίθετος στις επαφές του Τραμπ με τον Αλ Σάρα– δείχνει να βρίσκεται στο περιθώριο των εξελίξεων. Κι όλα αυτά την ώρα που το Ισραήλ έχει θέσει σε εφαρμογή το σχέδιό του για εκκαθάριση της Λωρίδας της Γάζας, με νέους βομβαρδισμούς και αναγκάζοντας εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να βιώνουν συνθήκες λιμού.

Ο Ερντογάν, ορκισμένος αντίπαλος του Νετανιάχου, φέρεται να δήλωσε κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης ότι η απόφαση του Τραμπ να άρει τις κυρώσεις κατά της Συρίας είναι ιστορικής σημασίας, ανέφερε το Anadolu.

Δήλωσε επίσης ο τούρκος πρόεδρος πως η Αγκυρα θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη Δαμασκό στην καταπολέμηση τρομοκρατικών ομάδων, ιδίως του ISIS. Ο Ερντογάν είπε ότι πιστεύει πως η απόφαση των ΗΠΑ να άρουν τις κυρώσεις κατά της Συρίας θα χρησιμεύσει ως παράδειγμα για άλλες χώρες που έχουν επίσης επιβάλει κυρώσεις.

Ο Ερντογάν σημείωσε ότι η Τουρκία υποστηρίζει μια σταθερή, ευημερούσα Συρία που δεν αποτελεί απειλή για τους γείτονές της.

Επανέλαβε την ετοιμότητα της Τουρκίας να βοηθήσει στην κράτηση τρομοκρατών του ISIS (σήμερα τους κρατούν οι Τούρκοι) και να πιέσει για εκεχειρία στη Γάζα και ειρηνευτικές συνομιλίες στην Ουκρανία.

Στη συνάντηση, ο Ερντογάν σημείωσε επίσης ότι οι προσπάθειες της Τουρκίας να σταματήσει ο κύκλος της βίας στη Γάζα συνεχίζονται, προσθέτοντας ότι έχει έρθει η ώρα να τεθεί τέλος στην ανθρωπιστική τραγωδία στη Γάζα.

➡️ Turkish President Erdogan joins Türkiye-US-Saudi Arabia-Syria summit:

◼️ Erdogan hails Trump’s decision to lift Syria sanctions as “historic,” believes it will inspire others and unlock investment opportunities

◼️ Warns of worsening humanitarian crisis in Gaza, urging… pic.twitter.com/gV2OpQwCKj

— Anadolu English (@anadoluagency) May 14, 2025