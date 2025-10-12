Στο νοσοκομείο βρέφος – εισέπνευσε ναρκωτικά που κάπνιζε ο πατέρας του

Στο νοσοκομείο Παίδων νοσηλεύεται ένα κοριτσάκι μόλις ενός έτους το οποίο έχασε τις αισθήσεις του όταν εισέπνευσε καπνό από τα ναρκωτικά που κάπνιζε στον ίδιο χώρο ο πατέρας του στο διαμέρισμά τους επί της οδού Αχαρνών, στα Πατήσια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το πρωί του Σαββάτου, αστυνομικοί της Ομάδα ΔΙΑΣ κλήθηκαν στο διαμέρισμα από την μητέρα του βρέφους και εντόπισαν το κοριτσάκι αναίσθητο.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου αρχικά διασωληνώθηκε προκειμένου να υποστηριχθεί η αναπνευστική του λειτουργία. Υστερα από αρκετές ώρες, το μωρό έδειξε να ανταποκρίνεται στη θεραπεία, αποσωληνώθηκε και εξακολουθεί να νοσηλεύεται υπό ιατρική παρακολούθηση.

Μετά από έρευνα διαπιστώθηκε ότι την προηγούμενη ημέρα ο πατέρας του βρέφους, ένας 27χρονος Αιγύπτιος, κάπνισε κάποιου είδους ναρκωτικό – πιθανώς μαριχουάνα – στον χώρο όπου βρισκόταν το μωρό, το οποίο εισέπνευσε επικίνδυνο καπνό.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 27χρονο για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News