Στο νοσοκομείο ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος

Στο νοσοκομείο «Γ.Γεννηματάς» εισήχθη την Κυριακή ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος ο οποίος οδηγήθηκε στα Επείγοντα με αδιαθεσία. Δεν διεκομίσθη με το ΕΚΑΒ αλλά με ίδιο μέσο.

Κάποιες πληροφορίες που μετέδωσε αρχικά η ΕΡΤ, ανέφεραν ήπιο ισχαιμικό επεισόδιο, ωστόσο νωρίς το απόγευμα δεν είχαν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες εξετάσεις ώστε να τεθεί διάγνωση. Ο έλεγχος περιλαμβάνει μια σειρά από εργαστηριακές αλλά και απεικονιστικές εξετάσεις, μεταξύ των οποίων και αξονική τομογραφία.

Ο κ.Ιερώνυμος εισήχθη στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, σύμφωνα με πληροφορίες, προκειμένου να παρακολουθείται στενά λόγω της προχωρημένης ηλικίας του και του βεβαρημένου ιστορικού της υγείας του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο 87χρονος προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ελλάδας τελεί εν ηρεμία.

Λίγο πριν τις 4.30 το απόγευμα εκδόθηκε ανακοίνωση από την Ιερά Σύνοδο η οποία ανέφερε τα εξής:

«Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, λόγω ελαφράς αδιαθεσίας, επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς», όπου και θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση, για καθαρά προληπτικούς λόγους

