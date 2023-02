Στο Μέγαρο Μαξίμου ο Αντονι Μπλίνκεν – Συνάντηση με Κυριάκο Μητσοτάκη

Τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Αντονι Μπλίνκεν, υποδέχθηκε το απόγευμα της Δευτέρας ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου, την πρώτη στάση της επίσκεψης του επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην Ελλάδα.

Πριν την έναρξη της κατ’ιδίαν συζήτησής τους στο πρωθυπουργικό γραφείο –με την ατζέντα να περιλαμβάνει τα ζητήματα των διμερών σχέσεων αλλά και τα της διεθνούς πολιτικής σκηνής, περιλαμβανομένων όλων των μεγάλων ζητημάτων, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, τα ενεργειακά, οι σχέσεις με την Τουρκία και το ΝΑΤΟ– οι δύο άνδρες αντάλλαξαν χειραψία μπροστά στους δημοσιογράφους, ενώ οι κάμερες κατέγραψαν και τον αρχικό μεταξύ τους διάλογο.

Καλωσορίζοντας τον κ. Μπλίνκεν στην Αθήνα την εποχή αυτή, μια «εποχή μεγάλων προκλήσεων», ο κ. Μητσοτάκης θέλησε να θυμίσει στον αμερικανό ΥΠΕΞ ότι η Ελλάδα «στήριξε από την αρχή την Ουκρανία, παρέχοντας και στρατιωτική βοήθεια», καθώς για την κυβέρνηση είναι ξεκάθαρο, όπως είπε, ότι πρέπει να σταλεί ένα μήνυμα ότι «κάθε μορφή αναθεωρητισμού, κάθε αλλαγή συνόρων με τη βία δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά από τη διεθνή κοινότητα».

«Ξέρω ότι έρχεστε από την Τουρκία», ανέφερε εξάλλου ο Πρωθυπουργός, για να εκφράσει στη συνέχεια τη θλίψή του για τα δεινά που περνά ο τουρκικός λαός.

«Είμαστε όλοι βαθύτατα λυπημένοι με την ανθρωπιστική καταστροφή που έπληξε τον γείτονά μας», ανέφερε, και συμπλήρωσε με νόημα: «Ημασταν η πρώτη χώρα που έστειλε τους διασώστες μας για να βοηθήσουν. Αν μη τι άλλο, νομίζω ότι αυτή η φρικτή καταστροφή έχει αποδείξει ότι υπάρχει ένας βαθύς σύνδεσμος μεταξύ των δύο λαών μας».

«Είναι μία περίοδος μεγάλων προκλήσεων», συμφώνησε ο κ. Μπλίνκεν, ωστόσο «η εταιρική μας σχέση, η δύναμη αυτής της εταιρικής σχέσης μου παρέχει την πεποίθηση ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της εποχής».

Μάλιστα ο αμερικανός ΥΠΕΞ δήλωσε ότι τον χαροποιεί ιδιαίτερα η παρουσία του στη χώρα μας –η οποία ανέφερε πως έχει ηγετικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή ως ενεργειακός κόμβος, σε θέματα περιβάλλοντος καθώς και στην ένταξη κρατών στην Ευρώπη– λόγω και της έναρξης του 4ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου ανάμεσα σε Ελλάδα και ΗΠΑ την Τρίτη, καθώς προσβλέπει «στη συνέχιση της εμβάθυνσης των οικονομικών δεσμών μας, των δεσμών μεταξύ των λαών μας».

Ομως «το πιο σημαντικό από όλα αυτή τη στιγμή», συνέχισε, «είναι το γεγονός ότι -όπως είπατε όταν εκφωνήσατε την ιστορική σας ομιλία στην κοινή συνεδρίαση στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών, και βλέπω τη φωτογραφία εδώ, το θυμάμαι πολύ καλά- και ένα από τα πράγματα που είπατε, αν θυμάμαι καλά, είναι ότι αυτό που πραγματικά μάς ενώνει -Ηνωμένες Πολιτείες και Ελλάδα- είναι το θαύμα μιας ελληνικής ιδέας. Της ιδέας ότι η κοινωνία λειτουργεί καλύτερα όταν οι πολίτες της είναι ίσοι και όλοι έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στη λειτουργία του κράτους. Είναι μια ισχυρή ιδέα που μάς ενώνει σε κάτι θεμελιώδες. Είναι μια ιδέα που σε κάποια μέρη, με ορισμένους τρόπους, αμφισβητείται. Και το γεγονός ότι παραμένουμε ενωμένοι πιστεύω αποτελεί πηγή μεγάλης ελπίδας για το μέλλον».

Σύμφωνα με πληροφορίες οι κ.κ. Μητσοτάκης και Μπλίνκεν αναμενόταν να λάβουν μέρος σε επίσημο δείπνο.

«Kalispera Greece», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter νωρίτερα το απόγευμα της Δευτέρας, αμέσως μετά την άφιξή του στην Αθήνα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Αντονι Μπλίνκεν.

Στην ίδια ανάρτησή του, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας επισήμανε πως αυτή ήταν και η πρώτη του επίσκεψη, ως υπουργού Εξωτερικών, στη «γενέτειρα της δημοκρατίας».

Παράλληλα, ο Αντονι Μπλίνκεν διεμήνυσε ότι «μαζί, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα προωθούν τους κοινούς μας στόχους για ειρήνη και ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο, τα Δυτικά Βαλκάνια, την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας κι ακόμη πιο πέρα».

Kalispera Greece! This is my first visit to the birthplace of democracy as Secretary of State. Together, the United States and Greece are advancing our shared goals for peace and prosperity in the Eastern Mediterranean, Western Balkans, Black Sea region, and beyond. pic.twitter.com/wr7dF99q3C

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 20, 2023