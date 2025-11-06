Στο Ηράκλειο ο Χρυσοχοΐδης μετά το μακελειό στα Βορίζια

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, θα επισκεφθεί την Παρασκευή 07/11, το Ηράκλειο, λίγες ημέρες μετά το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, ο κ. Χρυσοχοΐδης θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου εφ’ όλης της ύλης για όλα τα κρίσιμα ζητήματα της επικαιρότητας.

Ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για την οπλοκατοχή

Ανακοινώσεις από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό για την οπλοκατοχή (για τις άδειες, αλλά και για νέο πλαίσιο των ελέγχων) προανήγγειλε σε δηλώσεις του την Τετάρτη, στην απογευματινή ενημερωτική εκπομπή του Μega, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στη σκιά του αιματοκυλίσματος μεταξύ των δύο οικογενειών στα Βορίζια και του όγκου όπλων και οπλισμού που βρέθηκαν στις σχετικές έρευνες της ΕΛ. ΑΣ.

«Οπως είπε και ο κ. Χρυσοχοΐδης θα υπάρξει μόνιμη εγκατάσταση τμήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκληματών στην Κρήτη, αλλά και μία σειρά από άλλα που θα τα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό. Θεωρώ πως όλοι, και ο κ. Ανδρουλάκης και άνθρωποι ανεξαρτήτως κομμάτων, πρέπει να είμαστε στην ίδια σελίδα και να πάρουμε κοινές πρωτοβουλίες», δήλωσε αρχικά ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό, όπως έκανε γνωστό, «ενδεχομένως και τις επόμενες δύο με τρεις μέρες θα έχουμε ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό, λόγω και της καταγωγής του -όπως θέλησε να επισημάνει- για συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και στο κομμάτι της οπλοκατοχής, του τρόπου που δίνονται άδειες».

«Οι ανακοινώσεις αυτές δεν θα είναι λόγια του αέρα γιατί είναι ο Πρωθυπουργός επί των ημερών του οποίου έχουν συμβεί οι μεγαλύτερες επιτυχίες στο κομμάτι της προστασίας των πολιτών, χωρίς να σημαίνει ότι υπάρχει κυβέρνηση που θα πατήσει ένα κουμπί και θα εξαφανίσει την εγκληματικότητα», παρατήρησε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Νέες συλλήψεις και προφυλακίσεις

Συνελήφθη και ο δεύτερος άντρας που εμφανίζεται στο βίντεο με τον γαμπρό του 39χρονου νεκρού Φανούρη Καργάκη για το μακελειό στα Βορίζια και οδηγείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου. Οπως σημειώνει το ertnews.gr, πρόκειται για ξάδερφο του 43χρονου και η αστυνομία τον αναζητούσε, καθώς διακρίνεται στο βίντεο που έφτασε στα χέρια των Αρχών, το οποίο δείχνει τον γαμπρό του 39χρονου να πυροβολεί.

Υπενθυμίζεται πως ο 43χρονος βρίσκεται αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 56χρονης και της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή. Λίγο πριν τις 11 το πρωί οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου ο 43χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες Τετάρτη (5/11), καθώς, σε βοσκότοπο που του ανήκει στον Ψηλορείτη, βρέθηκαν κρυμμένα όπλα τα οποία εξετάζεται αν χρησιμοποιήθηκαν στην αιματηρή συμπλοκή.

Ο άνδρας πήρε προθεσμία από την ανακρίτρια να απολογηθεί τη Δευτέρα. Το βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, φέρεται να τον δείχνει την ώρα της αιματηρής συμπλοκής στα Βορίζια, να πυροβολεί με καλάσνικοφ από ύψωμα. Το βίντεο έφτασε ανώνυμα στα χέρια των Αρχών.

Στο μεταξύ, προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν, μετά τις απολογίες τους, οι δύο άνδρες που νοσηλεύονται τραυματισμένοι στο ΠΑΓΝΗ για την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια. Και οι δύο ανήκουν στην οικογένεια Φραγκιαδάκη και φέρεται να είχαν ενεργό συμμετοχή στα γεγονότα της 1ης Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά Μέσα, οι δύο τραυματίες αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Η διαδικασία των απολογιών ξεκίνησε με καθυστέρηση, το απόγευμα της Πέμπτης, καθώς η ανακρίτρια είχε ήδη εξετάσει καταθέσεις από γυναίκες της οικογένειας Φραγκιαδάκη, μεταξύ των οποίων η μητέρα των τεσσάρων αδελφών και η σύζυγος ενός εκ των κατηγορουμένων.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News