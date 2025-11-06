Στο Ιόνιο η Exxon Mobil μαζί με Helleniq Energy, Εnergean – πρώτη γεώτρηση στην Ελλάδα έπειτα από 40 χρόνια

Το πρώτο ενεργειακό deal, με αμερικανική συμμετοχή, στο πλαίσιο της συνόδου της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Συνεργασία για την Ενέργεια (The Partnership for Transatlantic Energy Cooperation/P-TEC/παρακολουθήστε κάτω ζωντανά), που φιλοξενείται στην Αθήνα, είναι γεγονός.

Η συμφωνία που υπεγράφη την Πέμπτη, αφορά συγκεκριμένα την είσοδο της ExxonMobil με μερίδιο 60 % στην Κοινοπραξία Energean – Helleniq Energy που έχει τα δικαιώματα έρευνας υδρογονανθράκων στο «οικόπεδο 2» στο Ιόνιο, με επόμενο βήμα την εκτέλεση –για πρώτη φορά έπειτα από 40 χρόνια στη χώρα– ερευνητικής γεώτρησης.

Η συμφωνία με τον αμερικανικό κολοσσό υπεγράφη παρουσία της καλά προετοιμασμένης, όπως προκύπτει από τα πρώτα δείγματα άμα τη αναλήψει των καθηκόντων της, νέας πρεσβευτού των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (φωτογραφία επάνω), του υπουργού Ενέργειας Κρις Ράιτ, του επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, υπουργού Εσωτερικών, Νταγκ Μπέργκαμ, και του υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου) από τον αντιπρόεδρο για τις διεθνείς ερευνητικές δραστηριότητες (Global Exploration) της ExxonMobil, δρ Τζον Αρντιλ, τον CEO της HELLENiQ Energy, Ανδρέα Σιάμισιη και τον διευθύνοντα σύμβουλο του Ομίλου Energean, Μαθιό Ρήγα.

«Εχουμε ερευνητική δραστηριότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και την επεκτείνουμε στην Ελλάδα», αναφώνησε στην ομιλία του ο δρ Αρντιλ και μεταξύ άλλων στάθηκε στη σημασία της εκμετάλλευσης εγχώριων πηγών ενέργειας για τη μείωση του κόστους την ασφάλεια εφοδιασμού, την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης και την ανάπτυξη.

Υπερήφανος για τη συμμετοχή της ExxonMobil στο «οικόπεδο 2», δήλωσε ο κ. Ρήγας, όπου όπως υπενθύμισε, «εργαζόμαστε από το 2020 και έχει την προοπτική να κάνει την Ελλάδα ανεξάρτητη». «Με τη στήριξη των ΗΠΑ θα κάνουμε την πρώτη γεώτρηση μετά από 40 χρόνια, είναι καιρός η Ελλάδα να βρει τις δικές της πηγές εφοδιασμού με φυσικό αέριο», τόνισε, προσδιορίζοντας χρονικά τη γεώτρηση μέσα στη διετία 2026-2027.

Με τη σειρά του και ο διευθύνων σύμβουλος της HELLNiQ Energy, κ. Σιάμισιης, σημείωσε ότι το «οικόπεδο 2» είναι το πιο ώριμο και περνά στην επόμενη φάση εξερεύνησης», κάνοντας παράλληλα λόγο για μεγάλο βήμα τόσο για την Κοινοπραξία, όσο και για την Ελλάδα και την Ευρώπη συνολικά.

Το Block 2 Η ερευνητική γεώτρηση Ασωπός-1 θα εξετάσει έναν πιθανό ταμιευτήρα ανθρακικών πετρωμάτων σε βάθος 4000 μ και αφορά δυνητικό κοίτασμα περίπου 200 δισ. κυβικών μέτρων (bcm) φυσικού αερίου. Το Block 2 βρίσκεται στο Ιόνιο Πέλαγος, 30 χλμ. δυτικά της Κέρκυρας και έχει έκταση 2,422.1 τ. χλμ.. Προς τα δυτικά εκτείνεται έως το θαλάσσιο όριο της ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας-Ιταλίας. Τα βάθη του νερού κυμαίνονται από 500 μ. έως 1.500 μ. και η περιοχή ανήκει στη γεωλογική ενότητα της Προ-Απούλιας Ζώνης. Αν και στο αρχικό ερευνητικό πρόγραμμα, δεν προβλεπόταν η εκτέλεση τρισδιάστατων σεισμικών ερευνών, κατόπιν επιστημονικά τεκμηριωμένης πρότασης και προτροπής της ΕΔΕΥΕΠ, η Energean αποδέχθηκε να αναβαθμίσει το προβλεπόμενο πρόγραμμα δισδιάστατων (2D) σεισμικών ερευνών με τρισδιάστατο (3D) πρόγραμμα σεισμικών ερευνών. Το 2022, εκτελέστηκε με απόλυτη επιτυχία η τρισδιάστατη (3D) σεισμογραφική έρευνα από το ερευνητικό σκάφος Ramform Hyperion (ναυαρχίδα της PGS, σήμερα TGS) η οποία ουσιαστικά χαρτογράφησε όλο το μπλοκ. Οι έρευνες εκτελέστηκαν, εφαρμόζοντας παράλληλα τα πλέον αυστηρά μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας τα οποία η ΕΔΕΥΕΠ παρακολούθησε και επιβεβαίωσε στο πεδίο με δικούς της εξιδεικευμένους παρατηρητές. Βάσει της συμφωνίας για την είσοδο της ExxonMobil, τα ποσοστά της Κοινοπραξίας διαμορφώνονται ως εξής: ExxonMobil 60%

Energean Hellas 30%

HelleniQ Upstream Δυτική Κέρκυρα 10% H Energean παραμένει Διαχειριστής (Operator) στη διάρκεια της ερευνητικής περιόδου, ενώ σε περίπτωση ανακάλυψης κοιτάσματος υδρογονανθράκων, για την ανάπτυξή του τη Διαχείριση θα αναλάβει η ExxonMobil. Το 2022 έγινε πρόσκτηση 2244 τ. χλμ. τρισδιάστατων (3D) σεισμικών δεδομένων η επεξεργασία και εμηνεία των οποίων επιβεβαίωσε ως ωριμότερο στόχο για διενέργεια ερευνητικής γεώτρησης τη δομή «Ασωπός». Η αρχική εκτίμηση των πιθανών πόρων (Gas Initially In Place) είναι της τάξης των 7,0 τρισ. κυβικών ποδιών (tcf) ή περίπου 200 δισ. κυβικών μέτρων (bcm) φυσικού αερίου. Στόχος είναι η επιβεβαίωση ενός νέου γεωλογικού σεναρίου (geological play, όπως είναι ο όρος στον τομέα της έρευνας υδρογονανθράκων) σε μια από τις μεγαλύτερες χαρτογραφημένες δομές στην περιοχή της Μεσογείου η οποία δεν έχει ακόμη ερευνηθεί με γεώτρηση. Η ερευνητική γεώτρηση Ασωπός-1 θα τεστάρει έναν πιθανό ανθρακικό ταμιευτήρα σε βάθος νερού 850 μ. φθάνοντας σε ένα συνολικό βάθος 4000 μ κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Yπερήφανος για τη συμφωνία δήλωσε και ο υπουργός Ενεργειας, Σταύρος Παπασταύρου, υπογραμμίζοντας κατά τη διάρκεια συζήτησης στο πλαίσιο της P-TEC, την ισχυρή σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ.

Αναφερόμενος στην ενεργειακή στρατηγική της χώρας, ο υπουργός σημείωσε ότι επενδύσαμε σε υποδομές υγροποιοημένου φυσικού αερίου και αγωγούς και ότι ο Κάθετος Διάδρομος φυσικού αερίου αντιπροσωπεύει την προσπάθεια για την υλοποίηση μίας αρτηρίας που θα φέρει νέα πνοή στην περιοχή.

«Είμαστε αποφασισμένοι -τόνισε, να αναπτύξουμε τις εγχώριες πηγές ενέργειας».

«Η Ελλάδα επέστρεψε», αναφώνησε από την πλευρά του ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, κάνοντας αναφορά εκτός από τις εξελίξεις στα θέμα τη Ενέργεια, στη δημοσιονομική εικόνα της χώρας, τις επενδύσεις, τις εξαγωγές.

Με τη σειρά του, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου αναφέρθηκε στην πρόκληση για κατασκευή αξιόπιστων υποδομών τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας στην περιοχή, ενώ ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας στάθηκε στη συνεργασία για την ανάπτυξη την αλυσίδας παραγωγής, μεταφοράς και εφοδιασμού με φυσικό αέριο υπενθυμίζοντας ότι το 35 % του διεθνούς στόλου μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου είναι ελληνόκτητο.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News