Στις φλόγες αγωγός πετρελαίου και διυλιστήριο στη Ρωσία – νέα επίθεση στην Οδησσό

Οι ρωσικές αρχές έσβησαν φωτιές σε αγωγό μεταφοράς πετρελαίου στη νότια περιφέρεια Ρoστόφ, ώρες μετά την επιδρομή ουκρανικών drones που τις προκάλεσαν, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης Γιούρι Σλιούσαρ.

Εκτός από τις πυρκαγιές αυτές, οι επιθέσεις εναντίον διαφόρων βιομηχανικών εγκαταστάσεων δεν προκάλεσαν περαιτέρω ζημιές, διαβεβαίωσε ο περιφερειάρχης Σλιούσαρ μέσω Telegram.

Δεν διευκρίνισε για ποιον αγωγό επρόκειτο.

Russian oil depot attacked in Rostov region

According to eyewitnesses, the strikes targeted Chertkovsky district, where an oil depot is located. Acting Governor of the region Yuri Slyusar confirmed the attack: “Debris from a downed UAV caused a fire at a warehouse on an… pic.twitter.com/rqobK4EmlW

— ASTRA (@ASTRA_PRESS) March 3, 2025