Στις 17.00 η ονομαστική για τον Αγνωστο Στρατιώτη – με επιστολική ο Δένδιας;

Στις 17.00 αναμένεται η ονομαστική ψηφοφορία (κατόπιν αιτήματος του ΚΚΕ) για την κυβερνητική τροπολογία που αφορά τη διαχείριση και προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, με την αντιπολίτευση, στη σκιά των πληροφοριών που θέλουν τον υπουργό Εθνικής Αμυνας, Νίκο Δένδια (στον οποίο περνά η αρμοδιότητα), να ψηφίζει με επιστολική ψήφο, να αξιώνει την παρουσία του στη Βουλή.

Με την έναρξη της συνεδρίασης της Ολομέλειας την Τετάρτη, ο παριστάμενος υπουργός Μεταφορών, Χρίστος Δήμας (σ.σ. η τροπολογία εντάχθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου), κλήθηκε να απαντήσει ποιος είναι ο αρμόδιος υπουργός για την εισήγηση της ρύθμισης, καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούσαν να προσέλθει στη Βουλή ο υπουργός Εθνικής Αμυνας.

Πρώτος έθεσε το θέμα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος (φωτογραφία κάτω), ο οποίος απευθυνόμενος στην κυβερνητική πτέρυγα, ρώτησε –επειδή, όπως είπε, δεν μπορεί να κρυφτεί η σαφής και βαθιά διαφοροποίηση του Μεγάρου Μαξίμου και του υπουργείου Εθνικής Αμυνας– «τι ώρα θα έρθει ο κ. Δένδιας να εισηγηθεί την τροπολογία του ενώπιον της Ολομέλειας».

«Μιλάμε, τόσες ώρες και τόσες ημέρες, για τον Αγνωστο Στρατιώτη, τον “Αγνωστο Υπουργό”. Πότε, τι ώρα ακριβώς, θα έρθει ο επισπεύδων υπουργός Αμυνας να εισηγηθεί στην Ολομέλεια την τροπολογία του για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη; Χθες πληροφορηθήκαμε λίγη ώρα μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού, ο αρμόδιος υπουργός κ. Δένδιας παραβρέθηκε σε εκδήλωση σε ξενοδοχείο ακριβώς απέναντι από το κοινοβούλιο. Τι τον εμπόδισε να περάσει μετά τη Λ. Αμαλίας, από τον Αγνωστο Στρατιώτη που –όπως ο ίδιος δήλωσε– είναι χώρος ενότητας και ομοψυχίας και τον χώρο μπροστά του που έχει συνδεθεί με το καθολικό αίτημα για απόδοση δικαιοσύνης στην τραγωδία των Τεμπών, και να έρθει στη Βουλή να εισηγηθεί την τροπολογία;», διερωτήθηκε χαρακτηριστικά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

«Το ιερό Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη γίνεται εργαλείο για το ξεκαθάρισμα εσωκομματικών λογαριασμών. Εσωκομματική διαπάλη πάνω σε ένα μνημείο ενότητας και πάνω στο σώμα μιας κοινωνίας τραυματισμένης από τον διχασμό και την τοξικότητα», επέμεινε ο κ. Μάντζος και συνέχισε με αφορμή όσα είπε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, νωρίτερα στην πρωινή ραδιοφωνική συνέντευξή του:

«Επειδή ακούσαμε τον πρωθυπουργό στη σημερινή του συνέντευξη, εμείς δεν γνωρίζουμε και δεν μας ενδιαφέρει αν μίλησαν και αν είχε διαφωνήσει. Οσο για την ονομαστική ψηφοφορία, ας μη μιλά ο Πρωθυπουργός των επιστολικών ψήφων για ονομαστική ψηφοφορία –είδαμε τι έγινε εδώ στα τέλη Ιουλίου και πόσο φοβήθηκε ο ίδιος ο αρχηγός της πλειοψηφίας την πλειοψηφία την ίδια. Εδώ δεν κάνουμε ραδιοφωνικό κουσκούς. Εδώ είναι κοινοβούλιο και ακολουθούμε έναν Κανονισμό. Οφείλει ο επισπεύδων υπουργός να εισηγηθεί την τροπολογία που εισηγείται. Ή μήπως δεν την εισηγείται αυτός; Πρέπει να μας εξηγήσει».

Στρέφοντας στη συνέχεια τα «πυρά» του στον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, ο κ. Μάντζος παρατήρησε:

«Ο υπουργός Δικαιοσύνης μίλησε, στο πλαίσιο της ένστασης αντισυνταγματικότητας, για την τροπολογία που υποτίθεται ότι επισπεύδει το υπουργείο Αμυνας και αφορά στο υπουργείο Αμυνας. Ως τι ενεργεί, επιτέλους, ο υπουργός Δικαιοσύνης, ως εθνικός εισαγγελέας, ως εθνικός νομοθέτης, ως τι; Με ποια αρμοδιότητα εισηγήθηκε τόσο πρόθυμα».

Με τη σειρά του, ο Νίκος Παππάς του ΣΥΡΙΖΑ ρώτησε τον κ. Δήμα «αν η κυβέρνηση θα έχει υπουργό να εφαρμόσει τη διάταξη», κρίνοντας παράλληλα απαραίτητη την παρουσία Δένδια στη Βουλή, ανεξάρτητα από τις διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού ότι δεν υπάρχει θέμα διαφωνίας του με την τροπολογία.

«Ο αρμόδιος υπουργός πρέπει να εμφανιστεί. Να μας εξηγήσετε, κύριε Δήμα, αν υπάρχει στο κυβερνητικό σχήμα υπουργός που θα εφαρμόσει τη διάταξη. Εχετε διαπράξει συνταγματική και ηθική ύβρη. Ολος ο λαός γνωρίζει ότι αυτή η τροπολογία οφείλεται στην πολιτική συντριβή που υποστήκατε από τον κ. Ρούτσι», κατέληξε στην παρέμβασή του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.

Πρόκειται για διάταξη η οποία υποστηρίζεται από επτά συναρμόδιους υπουργούς και εξ αυτών τοποθετήθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Νότης Μηταράκης (φωτογραφία κάτω).

«Ως εκ τούτου –πρόσθεσε– δεν θεωρούμε ότι υπάρχει κανένα διαδικαστικό θέμα, ενώ σε λίγο θα υπάρξει και ονομαστική ψηφοφορία, κατά την οποία θα καταφανεί ότι και οι 156 βουλευτές της ΝΔ αποδέχονται και ψηφίζουν υπέρ της τροπολογίας».

Προφανώς, κατέληξε ο κ. Μηταράκης, τη ρύθμιση θα εφαρμόσουν τα υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Εθνικής Αμυνας, απορρίπτοντας εκ νέου ότι υπάρχει ζήτημα διαφωνίας του κ. Δένδια, δεδομένου, όπως είπε, ότι ο υπουργός Εθνικής Αμυνας υπέγραψε, εισηγήθηκε και κατέθεσε γραπτώς στην Ολομέλεια τη συγκεκριμένη τροπολογία.

