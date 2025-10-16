Στις 11.00 η πρώτη εφ’ όλης της ύλης σύγκρουση στη Βουλή

Στις 11 το πρωί, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανέβει στο βήμα της Βουλής προκειμένου να ενημερώσει το Σώμα για όλα για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Η συζήτηση προγραμματίστηκε κατόπιν αιτήματός του, σύμφωνα με το άρθρο 142Α του κανονισμού της Βουλής, και θεωρείται βέβαιο ότι θα επεκταθεί και σε άλλα ζητήματα πολιτικής αντιπαράθεσης.

Η συζήτηση έρχεται σε μία συγκυρία όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης δέχεται διαδοχικές επικρίσεις από την αντιπολίτευση για τον τρόπο άσκησης της εξωτερικής πολιτικής της χώρας, από τα Ελληνοτουρκικά και το Ουκρανικό, μέχρι το Παλαιστινιακό και την παρουσία του στην τελετή της υπογραφής της συνθήκης ειρήνης Τραμπ, στο Σαρμ Ελ Σεΐχ.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News