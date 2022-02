Στινγκ: Πούλησε όλη τη μουσική του για 300 εκατ. δολάρια!

Επιτυχίες όπως το Roxanne, το Every Breath You Take, το Englishman in New York έκαναν τον Στινγκ διάσημο σε όλο τον πλανήτη. Τώρα τον έκαναν και πλουσιότερο κατά 300 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό το ποσό έγραφε η επιταγή που εξέδωσε η Universal Music για να αποκτήσει για πάντα τα πνευματικά δικαιώματα της δισκογραφίας του βρετανού σταρ.

Ο 70χρονος σταρ, ο οποίος απέκτησε παγκόσμια φήμη ως μέλος των Police στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και στις αρχές της δεκαετίας του ’80 πριν ακολουθήσει σόλο καριέρα, πρόσθεσε έτσι το όνομά του στη λίστα με τους μεγάλους μουσικούς που… ρευστοποίησαν την μακρά και άκρως επιτυχημένη διαδρομή τους.

«Μου φάνηκε φυσικό να ενώσω τα πάντα σε ένα αξιόπιστο σπίτι», δήλωσε ο Γκόρντον Σάμνερ, όπως είναι το πραγματικό του όνομα. «Είναι σημαντικό για μένα το σύνολο του έργου μου να έχει ένα σπίτι όπου θα το εκτιμούν και θα το σέβονται. Οχι μόνο για να συνδεθώ με νέους σύγχρονους τρόπους με τους παλιούς θαυμαστές μου, αλλά και για να γίνουν τα τραγούδια μου γνωστά σε νέα ακροατήρια, μουσικούς και γενιές», υποστήριξε σύμφωνα με τον Guardian.

«Μας τιμά το γεγονός ότι όλο το έργο του Sting ως τραγουδοποιού – από τους Police μέχρι τη σόλο διαδρομή του – θα ανήκει στην οικογένεια της Universal», δήλωσε ο Sir Lucian Grainge, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του μουσικού ομίλου. «Είναι μια ευθύνη που δεν την παίρνουμε ελαφρά τη καρδία».

Η εποχή του streaming

Η ανάκαμψη της μουσικής βιομηχανίας που τροφοδοτείται από το streaming έχει προκαλέσει «πυρετό του χρυσού» στους καλλιτέχνες με παγκόσμιες και διαχρονικές επιτυχίες, καθώς οι μουσικές εταιρείες και ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια επιδιώκουν να συνάψουν συμφωνίες για τον έλεγχο των δικαιωμάτων των τραγουδιών.

Τον Δεκέμβριο, ο Μπρους Σπρίνγκστινγκ πούλησε ολόκληρο τον κατάλογο τραγουδιών του στη Sony Music για 500 εκατ. δολάρια, ενώ οι κληρονόμοι του Ντέιβιντ Μπάουι «έκλεισαν» συμφωνία 250 εκατ. δολαρίων με τη Warner Music.

Το 2020, ο Μπομπ Ντίλαν πούλησε ολόκληρο τον κατάλογο των 600 τραγουδιών του, συμπεριλαμβανομένων των «Blowin’ in the Wind» και «Knockin’ on Heaven’s Door», στην Universal έναντι σχεδόν 400 εκατ. δολαρίων, θέτοντας ένα σημείο αναφοράς της βιομηχανίας για μελλοντικές συμφωνίες. Τον περασμένο μήνα, ο Νιλ Γιανγκ πούλησε το 50% του καταλόγου του στην εισηγμένη στο Λονδίνο επενδυτική εταιρία Hipgnosis, για περίπου 150 εκατ. δολάρια.

