Στην Ουάσινγκτον η ουκρανική αποστολή για «αξιοπρεπή ειρήνη» – επικεφαλής ο Ουμέροφ

Ουκρανική διαπραγματευτική αποστολή αναχώρησε για την Ουάσινγκτον, με στόχο την επίτευξη μιας «αξιοπρεπούς ειρήνης» και ενός γρήγορου τερματισμού του πολέμου που ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή το 2022, ανακοίνωσε ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στην ηγεσία της ομάδας βρίσκεται πλέον ο πρώην υπουργός Αμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ, μετά τις δραματικές ανακατατάξεις στο Κίεβο λόγω των αλλεπάλληλων σκανδάλων διαφθοράς που έχουν πλήξει την κυβέρνηση.

Η αποστολή της ομάδας είναι ξεκάθαρη, έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα X: «να επεξεργαστούν γρήγορα και ουσιαστικά τα βήματα που χρειάζονται για να τελειώσει ο πόλεμος».

Η αποχώρηση του ισχυρού προσωπάρχη του, Αντρίι Γερμάκ –μετά την έφοδο των Αρχών στο σπίτι του στο πλαίσιο έρευνας για υπεξαίρεση– οδήγησε τον ουκρανό πρόεδρο να ορίσει τον Ουμέροφ, γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Αμυνας και πρώην υπουργό Αμυνας, ως νέο επικεφαλής της αντιπροσωπείας.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η Ουκρανία συνομιλεί με τις ΗΠΑ «με τον πιο εποικοδομητικό τρόπο», επιμένοντας πως στόχος παραμένει η εξασφάλιση μιας ειρήνης που «να σέβεται την αξιοπρέπεια» της χώρας.

Καθοριστικό στοιχείο στη διαπραγματευτική διαδικασία αποτελεί και το σχέδιο 28 σημείων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο –μετά από επιμονή του Κιέβου– αναθεωρήθηκε κατά τις πρόσφατες συνομιλίες στη Γενεύη με ευρωπαίους και αμερικανούς αξιωματούχους.

Ωστόσο, αρκετά αμφιλεγόμενα ζητήματα παραμένουν ανοικτά και θα τεθούν επί τάπητος στην Ουάσινγκτον.

Μετά την παραίτηση Γερμάκ ακολούθησε διάταγμα του Ζελένσκι για πλήρη αναδιοργάνωση της ομάδας. Το όνομα του Ουμέροφ έχει επίσης αναφερθεί στην έρευνα για διαφθορά, όμως ο ίδιος απορρίπτει κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή, μετέδωσε το Reuters.

Ο νέος επικεφαλής, πάντως, δεν είναι άγνωστος στις διαπραγματεύσεις: έχει συμμετάσχει επανειλημμένα σε συνομιλίες με τη ρωσική πλευρά μέσα στο 2024, με αποτελέσματα που περιλάμβαναν ανταλλαγές αιχμαλώτων και τη μεταφορά σορών ουκρανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στο πεδίο των μαχών.

Ο προκάτοχός του είχε απορρίψει κατηγορηματικά τη ρωσική απαίτηση για εδαφικές παραχωρήσεις στην περιοχή του Ντονμπάς ως όρο για επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, μια θέση που παραμένει αμετακίνητη για το Κίεβο.

Την ίδια ώρα, ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα υποδεχθεί τη Δευτέρα, 1η Δεκεμβρίου στο Παρίσι τον ουκρανό ομόλογό του όπως ανακοίνωσε το Ελιζέ.

«Οι δύο ηγέτες θα ανταλλάξουν απόψεις για την κατάσταση και για τους όρους μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης, σε συνέχεια των συζητήσεων στη Γενεύη και του αμερικανικού σχεδίου και στενής διαβούλευσης με τους ευρωπαίους εταίρους μας. Θα συζητήσουν επίσης την εργασία που έχει γίνει σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας στο πλαίσιο του συνασπισμού των προθύμων», ανέφερε η γαλλική Προεδρία.

