Στην κυκλοφορία ολόκληρος ο Πατρών-Πύργου – παρεδόθη και το τελευταίο τμήμα Μιντιλόγλι–Καμίνια

Παρεδόθη την Πέμπτη στην κυκλοφορία το τελευταίο τμήμα, μήκους 10 χλμ., του πολύπαθου προ εξαετίας λόγω παλινωδιών και ανικανότητας, αυτοκινητοδρόμου Πάτρα-Πύργος, Μιντιλόγλι-Καμίνια. Με την παράδοση του έργου, εντός χρονοδιαγράμμος και σύμφωνα με τη σχετική δέσμευση που είχε αναλάβει ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, μπήκε οριστικό -και κυρίως αίσιο- τέλος στην τραγελαφική περιπέτεια της κατασκευής του, με την κατάτμησή του σε οκτώ διαφορετικές συμβάσεις επί ΣΥΡΙΖΑ (το Πάτρα – Πύργος, σημειώνεται, είχε δημοπρατηθεί ενιαίο το 2014 από την κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου).

Οπως επεσήμανε στις δηλώσεις του μετά την τελετή αγιασμού (φωτογραφία κάτω) ο Χρίστος Δήμας, το συγκεκριμένο τμήμα ήταν και το πιο απαιτητικό τεχνικά, καθώς η χάραξη συνέπιπτε με την Παλαιά Εθνική Οδό, η κατασκευή έγινε υπό κυκλοφορία και, εξαιτίας του αναγλύφου, απαιτήθηκαν πολλαπλάσια τεχνικά έργα σε σχέση με το υπόλοιπο έργο.

Ενδεικτικά, σημείωσε, μόνο στα πρώτα 9 χιλιόμετρα κατασκευάστηκαν 10 κάτω διαβάσεις, 25 τοίχοι αντιστήριξης και χρησιμοποιήθηκαν σχεδόν 30 χιλιάδες κυβικά μέτρα σκυροδέματος – τριπλάσια ποσότητα ανά χιλιόμετρο σε σχέση με το πεδινό τμήμα, το οποίο παραδόθηκε τον Ιούλιο.

Συγχαίροντας όλους όσοι εργάστηκαν για την περάτωση αυτού του δύσκολου έργου, αλλά και συνολικά του αυτοκινητόδρομου, όπως και τις υπηρεσίες του υπουργείου, ο κ. Δήμας τόνισε ότι η Ελλάδα αποκτά επιτέλους έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο, ο οποίος συνδέει απρόσκοπτα την Αθήνα με την Κόρινθο, την Ελευσίνα, την Πάτρα και τον Πύργο με ασφάλεια και άνεση.

Πρόκειται -επεσήμανε- για ένα εμβληματικό έργο, η υλοποίησή του οποίου δεν ήταν καθόλου αυτονόητη πριν από έξι χρόνια, αν αναλογιστούμε τα δεδομένα που υπήρχαν τότε.

«Είναι σπουδαίο, λοιπόν», κατέληξε στην τοποθέτησή του ο υπουργός, «που με την προσπάθεια τόσων ανθρώπων, το υστέρημα του έλληνα φορολογούμενου και την ευρωπαϊκή συνδρομή, η πατρίδα μας αποκτά μια υποδομή, στρατηγικής σημασίας, η οποία ενισχύει την κοινωνική συνοχή και απελευθερώνει νέες δυνατότητες για την οικονομία.

»Κυρίως, όμως, δημιουργεί συνθήκες ασφαλούς οδήγησης σε μια περιοχή, η οποία, δυστυχώς, έχει θλιβερό παρελθόν σε τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα.

»Αυτή είναι και η πιο ουσιαστική συνδρομή του κράτους προς τους πολίτες, ένας ασφαλής αυτοκινητόδρομος με σύγχρονες προδιαγραφές».

Με τη σειρά του, ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος σημείωσε:

«Εχω επαναλάβει πολλές φορές ότι οι Παραχωρήσεις αποτελούν το σημαντικότερο εργαλείο για την ολοκλήρωση μεγάλων οδικών αξόνων και αυτοκινητοδρόμων.

»Η σημερινή μέρα το επιβεβαιώνει έμπρακτα: Παραδίδεται σε χρόνο ρεκόρ ολόκληρος ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα – Πύργος, με το υπολειπόμενο τμήμα να ολοκληρώνεται ταχύτατα μετά την παράδοση του προηγούμενου.

»Οι Παραχωρήσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές για δύο λόγους: Πρώτον επειδή εξασφαλίζουν γρήγορη υλοποίηση. Και δεύτερον, πέραν του γεγονότος ότι παρέχουν χρηματοδότηση, μπορούν να ισορροπούν το κόστος ανάμεσα στον φορολογούμενο ή τις όποιες ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις υπάρχουν και τον χρήστη. Διότι, δεν είναι λογικό να επιβαρύνονται άνθρωποι που δεν χρησιμοποιούν ποτέ τον αυτοκινητόδρομο, με το κόστος κατασκευής ή λειτουργίας του. Παράλληλα, το μοντέλο των Παραχωρήσεων, εξασφαλίζει και τη λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου».

«Σε αυτό το πλαίσιο -τόνισε- αποδείχθηκε σοφή η απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη – μία απόφαση την οποία χειρίστηκε ο ίδιος προσωπικά στην συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση – να επαναφέρει το έργο στην Παραχώρηση της Ολυμπίας Οδού. Μια απόφαση η οποία έφερε την επιτυχία, βάζοντας τέλος στην περιπέτεια των οκτώ διαφορετικών συμβάσεων που ζήσαμε σε αυτό το δρόμο».

Το έργο Το συνολικό έργο αφορά στην κατασκευή του τμήματος Πάτρα – Πύργος μήκους 74,8 χιλιομέτρων, με διαπλάτυνση της υφιστάμενης Εθνικής Οδού (ΝΕΟ) στα πρώτα 13 χιλιόμετρα, ενώ στα υπόλοιπα περίπου 62 χιλιόμετρα κατασκευάστηκε σε νέα χάραξη. Είναι ένας αυτοκινητόδρομος υψηλών προδιαγραφών, με διαχωρισμένο οδόστρωμα και ελεγχόμενη πρόσβαση σε όλο το μήκος του, με 9 κόμβους και στόχο την ενίσχυση του επιπέδου οδικής ασφάλειας και την ομαλή ροή κυκλοφορίας. Ο αυτοκινητόδρομος αποτελείται από 2 λωρίδες πλάτους 3,5 μ. και λωρίδα έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ) ανά κατεύθυνση, που χωρίζονται από ένα μεσαίο στηθαίο ασφαλείας από σκυρόδεμα. Το έργο περιλαμβάνει: 11 γέφυρες, 41 κάτω διαβάσεις, 28 άνω διαβάσεις, 1 τεχνική βάση στον Πύργο, 4 Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ), 2 Σημεία Εξυπηρέτησης Πελατών (ΣΕΠ), καθώς και τους ακόλουθους 9 κόμβους: · H/K Μιντιλόγλι (Χ.Θ. 0+000) · Α/Κ ΒΙΠΕ (Χ.Θ. 6+942) · Η/Κ ΑΛΙΣΣΟΥ (Χ.Θ. 12+725) · Α/Κ Κάτω Αχαΐα (Χ.Θ. 17+733) · Α/Κ Βάρδα (Χ.Θ. 33+036) · Α/Κ Κυλλήνη (Χ.Θ. 46+016) · Α/Κ Γαστούνη (Χ.Θ. 53+675) · Α/Κ Αμαλιάδα (Χ.Θ. 62+680) · Α/Κ Πύργος (Χ.Θ. 73+843) Στην πορεία εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης παραχώρησης εγκρίθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν συμπληρωματικές εργασίες, με σκοπό την ενίσχυση της λειτουργικότητας του έργου και λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των Δήμων, της Περιφέρειας, των τοπικών κοινωνιών. Αυτές οι εργασίες περιλαμβάνουν: · Ασφαλτόστρωση του παράπλευρου οδικού δικτύου στο σύνολό του και επέκτασή του σε γειτνιάζουσες τοπικές περιοχές. · Κατασκευή νέου κλάδου στον Α/Κ Αμαλιάδας για τη σύνδεση με τον περιφερειακό καθώς και κατασκευή Άνω Διάβασης. · Κατασκευή του Η/Κ Αλισσού. · Αναβάθμιση υφιστάμενων των οδικών τμημάτων: i) συνδετήριας οδού του Α/Κ Κυλλήνης με την υφιστάμενη Πατρών-Πύργου, ii) συνδετήριας οδού από Α/Κ Γαστούνης με την υφιστάμενη Πατρών-Πύργου και iii) της οδού από το Αεροδρόμιο Αράξου έως τον οικισμό Λάππα. · Μελέτη και κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων σε 14 περιοχές κατάντι του αυτοκινητοδρόμου. Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν 295 εκατ. ευρώ και μαζί με τις συμπληρωματικές εργασίες, η συνολική δαπάνη ανήλθε σε 385 εκατ. ευρώ. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ με 143 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι το έργο επανεντάχθηκε στον αυτοκινητόδρομο Παραχώρηση Ολυμπία Οδός το 2021 και τον Μάρτιο του 2022 υπεγράφη η νέα σύμβαση κατασκευής.

Από πλευράς του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ολυμπίας Οδού Α.Ε. Παναγιώτης Παπανικόλας, δήλωσε:

«Σήμερα παραδίδουμε τα τελευταία χιλιόμετρα ενός αυτοκινητόδρομου που υπήρξε υπόσχεση δεκαετιών για τις τοπικές κοινωνίες.

Περισσότεροι από 1.500 εργαζόμενοι εργάστηκαν εντατικά επί τρία χρόνια για την ολοκλήρωσή του, κατασκευάζοντας 75 χιλιόμετρα σύγχρονου αυτοκινητόδρομου με 9 ανισόπεδους κόμβους, 81 διαβάσεις και γέφυρες, 14 χώρους στάθμευσης και πλήθος τεχνικών έργων που εξασφαλίζουν έναν απολύτως ασφαλή και λειτουργικό δρόμο.

Θέλω να ευχαριστήσω την Πολιτεία για τη συνεργασία, τους μετόχους μας για τη σταθερή εμπιστοσύνη και, κυρίως, τους ανθρώπους μας που εργάστηκαν με αφοσίωση σε απαιτητικές συνθήκες.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στις τοπικές κοινωνίες για την υπομονή και τη στήριξή τους, όλο αυτό το διάστημα.

Με τη λειτουργία πλέον του αυτοκινητόδρομου ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο: μια διαδρομή ταχύτερη, ασφαλέστερη, με έξυπνες τεχνολογίες και ψηφιακές εφαρμογές στην υπηρεσία των οδηγών.

Είμαστε υπερήφανοι που παραδίδουμε μια υποδομή αντάξια του μέλλοντος και της καθημερινότητας που αξίζουν οι άνθρωποι της περιοχής».

Η πρόεδρος της VINCI Highways, Belen Marcos, τόνισε ότι «ο Πατρών – Πύργου αποτελεί ένα ακόμη βήμα στη μακροχρόνια συνεργασία της VINCI με την Ελλάδα».

«Δραστηριοποιούμαστε στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια. Η σημερινή έναρξη λειτουργίας αποδεικνύει για ακόμη μία φορά τη δύναμη αυτής της συνεργασίας. Είμαστε περήφανοι για αυτό το συλλογικό επίτευγμα και ευχόμαστε σε όλους τους οδηγούς ασφαλή και ευχάριστα ταξίδια στον νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου», κατέληξε.

«Μέσα σε 120 μέρες καταφέραμε πολλά αλλά κυρίως επιβεβαιώσαμε την αξιοπιστία μας και πόσα μπορούμε να πετύχουμε με καλό συντονισμό και συνεργασία. Ευχαριστώ όλους για την τεράστια προσπάθεια», σημείωσε από την πλευρά του, ο δευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AVAX Κωνσταντίνος Μιτζάλης.

