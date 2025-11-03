Στην Καρδαμύλη η Κέιτ Μπλάνσετ για τα γυρίσματα της ταινίας «Sweetsick»

Λίγους μόλις μήνες μετά την κινηματογραφική «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η Μεσσηνία υποδέχεται ακόμη μία μεγάλη διεθνή παραγωγή, αυτή τη φορά στο δυτικό τμήμα του Μεσσηνιακού Κόλπου, στη γοητευτική Μεσσηνιακή Μάνη.

Η βραβευμένη με Οσκαρ Κέιτ Μπλάνσετ αναμένεται να βρεθεί τις επόμενες ημέρες στην Καρδαμύλη για τα γυρίσματα της νέας ταινίας «Sweetsick», μια δημιουργία της εταιρείας Heretic, σε σενάριο της βραβευμένης βρετανίδας σεναριογράφου Αλις Μπερτς, γνωστής για τις συνεργασίες της σε διεθνώς αναγνωρισμένα κινηματογραφικά έργα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τα γυρίσματα θα διαρκέσουν από τις 4 έως τις 9 Νοεμβρίου, με σκηνές να πραγματοποιούνται στην Καρδαμύλη, την Τραχήλα, το Πετροβούνι και κατά μήκος της επαρχιακής οδού Αγίου Δημητρίου – Τραχήλας, όπου έχουν προβλεφθεί προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας.

Εντυπωσιακές αναμένονται και οι θαλάσσιες λήψεις, με τρία σκάφη να συμμετέχουν στη δράση, ενώ το επιβλητικό μανιάτικο τοπίο θα αποτελέσει το φόντο του φινάλε της ταινίας , μιας σκηνής κάθαρσης και επιστροφής στις ρίζες.

Η παραγωγή έχει ήδη εγκαταστήσει βάσεις στο Νηπιαγωγείο Καρδαμύλης και στο Πνευματικό Κέντρο Τραχήλας, ενώ οι προετοιμασίες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς.

Σημεία στάθμευσης για τα συνεργεία έχουν οριστεί στην παραλία της Καρδαμύλης και κατά μήκος του δρόμου προς την παλιά Καρδαμύλη, με αυστηρά μέτρα ασφαλείας και περιβαλλοντικής προστασίας.

Ηδη, μερικές φωτογραφίες από τις προετοιμασίες έχουν κάνει την εμφάνισή τους στο Instagram, αποτυπώνοντας συνεργεία να στήνουν φωτισμούς και εξοπλισμό στις παραλίες της Καρδαμύλης και της Τραχήλας, προσφέροντας μια πρώτη γεύση από την ατμόσφαιρα του φιλμ.

Το «Sweetsick» είναι μια ιστορία επιστροφής και συμφιλίωσης, που κορυφώνεται μέσα στα χρώματα, το φως και την αγριάδα της μανιάτικης φύσης.

Με την Κέιτ Μπλάνσετ στον πρωταγωνιστικό ρόλο, η Μεσσηνία ετοιμάζεται ξανά να βρεθεί στο επίκεντρο του διεθνούς κινηματογραφικού ενδιαφέροντος , αποδεικνύοντας πως η ελληνική γη μπορεί να γίνει ιδανικός καμβάς για τις πιο δυνατές ιστορίες του σινεμά.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News