Στην Ιαπωνία έχουν πάθει παράκρουση με την ταινία για τον Φρέντι Μέρκιουρι

Σεισμό προκαλεί στην ιαπωνική νεολαία (κι όχι μόνο) το «Bohemian Rhapsody», η κινηματογραφική βιογραφία του Φρέντι Μέρκιουρι και των Queen, με εκατοντάδες χιλιάδες οπαδών της μπάντας να γεμίζουν ασφυκτικά εδώ και δυο μήνες τα σινεμά της χώρας.

Ο ενθουσιασμός στην Ιαπωνία έχει χτυπήσει τόσο… κόκκινο που οι κινηματογράφοι έχουν βάλει την ταινία σε ειδικές προβολές όπου επιτρέπεται να χειροκροτούν, να γελούν, ακόμη και να… τραγουδούν κάποια από τα τραγούδια του θρυλικού συγκροτήματος.

Το Toho, η μεγαλύτερη αλυσίδα αιθουσών της χώρας, προβάλλει την ταινία σε περισσότερες από 100 αίθουσες με το κοινό να ενθαρρύνεται να προσέλθει στις προβολές μεταμφιεσμένο σε Μέρκιουρι.

«Είστε ευπρόσδεκτοι να τραγουδήσετε και να γελάσετε, αρκεί να σέβεστε και τους δίπλα σας», λέει η σχετική ανακοίνωση του Toho αναφέροντας επίσης ότι σε αυτές τις προβολές οι ιαπωνικοί υπότιτλοι για τα μουσικά κομμάτια της ταινίας θα αντικατασταθούν από τους αντίστοιχους αγγλικούς προκειμένου το κοινό να μπορεί να… σιγοντάρει.

Το ίδιο το τραγούδι «Bohemian Rhapsody» ακουγόταν παντού τις τελευταίες ημέρες στους παραδοσιακούς εορτασμούς «μπονενκάι» (τα επαγγελματικά πάρτι για το Νέο Έτος), όπου χιλιάδες συμμετέχοντες στα καραόκε υποδέχτηκαν τους φίλους και τους συναδέλφους τους με τους στίχους του τραγουδιού: «Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?»

Στο ιαπωνικό box office φυσικά… μιλάνε για έναν θρίαμβο, καθώς τα έσοδα είναι της τάξης των 60 εκατ. ευρώ – σχεδόν 15 εκατ. ευρώ περισσότερα απ’ ότι στη Βρετανία, την χώρα καταγωγής της μπάντας!

Η ταινία εξακολουθεί να βρίσκεται στο Νο 2 του box office, παρά το γεγονός ότι προβάλλεται στους ιαπωνικούς κινηματογράφους από τις 9 Νοεμβρίου.

Το Karaoke DAM, μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες αιθουσών καραόκε της Ιαπωνίας, αναφέρει ότι το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν αυτό που ζητήθηκε περισσότερο σε πανεθνικό επίπεδο για όλο τον μήνα Δεκέμβριο, ενώ στην υπόλοιπη δεκάδα υπάρχουν άλλα 4 τραγούδια των Queen.