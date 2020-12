Στην Ελλάδα τα πρώτα 9.000 εμβόλια κατά του κορονοϊού

Πρόκειται σίγουρα για μία ιστορική στιγμή. Οπως έχουν τονίσει και κορυφαίοι επιδημιολόγοι, η άφιξη των εμβολίων και η έναρξη των εμβολιασμών θα αποτελέσει την αρχή του τέλους για την πανδημία του κορονοϊού – τουλάχιστον όπως την γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.

Ανήμερα των Χριστουγέννων, λοιπόν, και όχι στις 06:00 το πρωί της 26ης Δεκεμβρίου όπως αναμενόταν, έφτασαν στη χώρα μας τα φορτηγά με τα πρώτα εμβόλια για τον κορονοϊό.

Πρόκειται για τις πρώτες 9.000 δόσεις του εμβολίου της Pfizer/BionTech, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε o τηλεοπτικός σταθμός OPEN TV.

Τα πρώτα φορτηγά που μεταφέρουν φορτία του εμβολίου από τη μονάδα παραγωγής του αμερικανικού φαρμακευτικού κολοσσού στην πόλη Πουρς του Βελγίου, αναχώρησαν την παραμονή των Χριστουγέννων, με προορισμό τις χώρες της ΕΕ.

After being carefully packed, batches of the newly approved #COVID19 vaccine are being dispatched to the 27 🇪🇺 countries.

These vaccines will soon be arriving at their destination to be used during the #EUVaccinationDays on 27, 28 and 29 December. pic.twitter.com/2BZCo6N7vb

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) December 24, 2020