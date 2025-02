Στην Αγκυρα ο Ζελένσκι – Επικρίνει τις ρωσοαμερικανικές συνομιλίες στο Ριάντ

Το αίτημά του για «δίκαιες» ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία διατύπωσε εκ νέου ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Τρίτη από την Αγκυρα, όπου πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη, τονίζοντας ότι οι διαβουλεύσεις αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν την Ευρωπαϊκή Ενωση, το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και την την Τουρκία, προκειμένου να τερματιστεί η ρωσική εισβολή στη χώρα.

Παράλληλα ο ουκρανός πρόεδρος άσκησε κριτική στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας στη Σαουδική Αραβία, επισημαίνοντας ότι στη συγκεκριμένη συνάντηση δεν υπήρχε εκπρόσωπος της Ουκρανίας.

«Οι συνομιλίες γίνονται μεταξύ εκπροσώπων της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Για την Ουκρανία –ξανά, για την Ουκρανία– και χωρίς την Ουκρανία», δήλωσε.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στην τουρκική πρωτεύουσα, όπου νωρίτερα είχε τετ α τετ με τον Ταγίπ Ερντογάν, ο Ζελένσκι υπογράμμισε: «Η Ουκρανία, η Ευρώπη με την ευρεία έννοια –και αυτό περιλαμβάνει την ΕΕ, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο– θα πρέπει να συμμετέχουν στις συνομιλίες και στην ανάπτυξη των απαραίτητων εγγυήσεων ασφαλείας με την Αμερική για το μέλλον της περιοχής μας».

Ο ίδιος ανακοίνωσε επίσης ότι ανέβαλε το ταξίδι του στη Σαουδική Αραβία, το οποίο ήταν προγραμματισμένο για την Τετάρτη, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θέλει να αποφύγει τη σύνδεση της επίσκεψής του με τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ρωσίας, σύμφωνα με το Associated Press.

Ukraine greatly values its relations with Türkiye, the mutual understanding we share, and the support we receive in this extraordinary time of war. We are grateful for the warm welcome, hospitality and absolutely constructive approach in our negotiations.

