Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της ΕΡΤ και των ΜΜΕ – τι προβλέπει

Με νέα εργαλεία, πιο ευέλικτη λειτουργία και ανανεωμένη στρατηγική, η ΕΡΤ μπαίνει σε φάση εκσυγχρονισμού. Το νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης φέρνει μια σειρά από αλλαγές που στοχεύουν στη μετατροπή της Δημόσιας Τηλεόρασης σε έναν πιο ανταγωνιστικό, διαφανή και κοινωνικά παρεμβατικό οργανισμό.

Μεταξύ των προβλέψεων ξεχωρίζουν η ενίσχυση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η επαναφορά της εκπαιδευτικής τηλεόρασης, η δημιουργία innovation hub για την ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών και περιεχομένου, αλλά και η καθιέρωση bonus για το προσωπικό της ΕΡΤ, ως αναγνώριση των επιδόσεων και της συμβολής του.

Παράλληλα, το σχέδιο νόμου εισάγει ρυθμίσεις για πιο αποτελεσματική και διαφανή διαδικασία είσπραξης του ανταποδοτικού τέλους, μέσω των λογαριασμών ενέργειας, με στόχο να μειωθούν οι απώλειες και να ενισχυθεί η οικονομική σταθερότητα της εταιρείας.

Στην «καρδιά» του νομοσχεδίου βρίσκεται η ενίσχυση της αποστολής του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα: περισσότερη και καλύτερη ενημέρωση, περιεχόμενο με κοινωνικό πρόσημο και επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό.

Ταυτόχρονα, ενσωματώνονται οι προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Ελευθερία των Μέσων (European Media Freedom Act – EMFA), του νέου νομικού πλαισίου της ΕΕ, που θεσπίζει κανόνες για διαφάνεια, προστασία της δημοσιογραφικής ανεξαρτησίας και θωράκιση των δημόσιων ΜΜΕ από πολιτικές παρεμβάσεις.

Θεσμοθέτηση πλαισίου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Με το νέο σχέδιο νόμου ενισχύεται ο δημόσιος ρόλος της ΕΡΤ ως φορέα κοινωνικής προσφοράς, καθώς και περιφερειακής ανάπτυξης, ενώ δίνεται η δυνατότητα συνεργασιών με τα Επιμελητήρια και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσω δράσεων κοινωνικού, πολιτιστικού και ενημερωτικού χαρακτήρα.

Θέσπιση πλαισίου για την Εκπαιδευτική Τηλεόραση και την Αξιοποίηση του Ραδιοτηλεοπτικού Περιεχομένου της ΕΡΤ

Επιπλέον, προβλέπεται η ΕΡΤ να διαθέτει το πλούσιο αρχείο και το οπτικοακουστικό της περιεχόμενο, ώστε να ενισχύσει την εκπαιδευτική διαδικασία στα σχολεία όλων των βαθμίδων, εντός και εκτός Ελλάδας.

Σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας, θα αξιοποιηθεί το περιεχόμενο της ΕΡΤ και θα διατεθούν οπτικοακουστικοί πόροι με σκοπό την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την προώθηση της δια βίου μάθησης.

Ρυθμίσεις με στόχο τη βελτίωση της εισπραξιμότητας του ανταποδοτικού τέλους υπέρ ΕΡΤ στους λογαριασμούς ενέργειας

Το ανταποδοτικό τέλος υπέρ ΕΡΤ στους λογαριασμούς ενέργειας αποτελεί τη βασική πηγή εσόδων της εταιρείας. Από την επαναλειτουργία της το 2014, περίπου 900.000 ΑΦΜ (ιδιωτών και νομικών προσώπων) χρωστούν μικροποσά της τάξεως των 3 έως 50 ευρώ, ποσά που δεν εισέπρατταν και δεν εισπράττουν οι πάροχοι ενέργειας από τους οφειλέτες και κατ’ επέκταση δεν απέδωσαν στην ΕΡΤ.

Χάρη στις παρεμβάσεις της ΕΡΤ, η εισπραξιμότητα του ανταποδοτικού τέλους έχει φτάσει σήμερα στο 99%, ενώ έχει προχωρήσει σε νομικές ενέργειες έναντι όλων των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας ως προς το θέμα των ανείσπρακτων παρελθόντων ετών.

Με το παρόν σχέδιο νόμου, προωθούνται ρυθμίσεις που αφενός κατοχυρώνουν ακόμη περισσότερο την εισπραξιμότητα του ανταποδοτικού τέλους και αφετέρου διευθετούν το ζήτημα των ανείσπρακτων ποσών παρελθόντων ετών, ενώ θεσπίζονται κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση των παρόχων.

Παροχή πρόσθετης αμοιβής αποδοτικότητας στο τακτικό προσωπικό της ΕΡΤ

Με το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε προς ψήφιση, επέρχεται έμμεση αύξηση των αποδοχών του τακτικού προσωπικού της ΕΡΤ, έπειτα από περισσότερα από 10 χρόνια, με τη μορφή κινήτρου για την επίτευξη των δημοσιονομικών και στρατηγικών στόχων της εταιρείας. Το ύψος του «bonus» ορίζεται έως 6,5 εκατ. ευρώ συνολικά ετησίως, υπό την προϋπόθεση ότι η ΕΡΤ ΑΕ παρουσιάζει πλεονασματικό ισολογισμό.

Τα τελευταία 5 χρόνια, η ΕΡΤ έχει κατορθώσει να είναι πλεονασματική χάρη στον εξορθολογισμό των δαπανών και την αύξηση των εσόδων της. Επιστρέφει, λοιπόν, μέρος αυτού του πλεονάσματος στους εργαζόμενούς της, ως επιβράβευση για τη συνεισφορά τους στην αποστολή της εταιρείας.

Αλλες παρεμβάσεις

Το νέο νομοσχέδιο περιέχει ακόμα σημαντικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της διαφάνειας και της ανεξαρτησίας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στο πλαίσιο του European Media Freedom Act (EMFA).

Ειδικότερα:

-Κατοχυρώνεται η συντακτική ανεξαρτησία δημοσιογράφων και ΜΜΕ, με σαφείς και διαφανείς κανόνες για την προστασία της συντακτικής ελευθερίας στην άσκηση του επαγγέλματος.

-Θεσπίζεται απόλυτη διαφάνεια στην κρατική διαφήμιση: οι φορείς του δημόσιου τομέα θα υποχρεούνται να αναρτούν πριν από τη διάθεση των κονδυλίων τις προγραμματισμένες δαπάνες για διαφήμιση ή υπηρεσίες προς ΜΜΕ, αλλά και να δημοσιοποιούν τις τελικές πληρωμές ανά μέσο στην ιστοσελίδα τους και στην πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

-Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης θα συντάσσει και θα δημοσιοποιεί ετήσια έκθεση για την κατανομή της κρατικής διαφήμισης.

Επιπλέον:

– Για πρώτη φορά προβλέπεται η δυνατότητα δημιουργίας ανεξάρτητου μηχανισμού αυτορρύθμισης, του Ελληνικού Συμβουλίου Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Θα αποτελεί θεσμικό συνομιλητή της Πολιτείας για ζητήματα ελευθερίας του Τύπου, πολυφωνίας και δεοντολογίας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ανεξαρτησία του κλάδου.

-Θεσμοθετείται Εθνική Στρατηγική για την Παιδεία στα Μέσα, με στόχο την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην ενημέρωση.

-Ορισμένες προβλέψεις του EMFA για τη βάση δεδομένων ιδιοκτησίας ΜΜΕ μεταφέρονται σε επόμενο νομοσχέδιο –αυτό για την αδειοδότηση των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών– καθώς, έπειτα από τη δημόσια διαβούλευση και παρατηρήσεις του ΕΣΡ και της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κρίθηκε ότι θα δημιουργούσαν επικαλύψεις με την υπάρχουσα νομοθεσία και περιττό γραφειοκρατικό βάρος.

-Το υπουργείο υπογραμμίζει ότι το νέο πλαίσιο «ενισχύει ουσιαστικά την ελευθερία του Τύπου και τη διαφάνεια στη λειτουργία των μέσων στην Ελλάδα».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News