Εργασιακό δια χειρός Κεραμέως: Νέες διευκρινίσεις για 13ωρο και τετραήμερη εργασία

Με ανταλλαγή απόψεων και σειρά διευκρινίσεων από την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, ολοκληρώθηκε η ακρόαση των κοινωνικών εταίρων και των κομμάτων στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Δίκαιη Εργασία για Ολους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας – Στήριξη στον Εργαζόμενο – Προστασία στην Πράξη – Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις».

Η υπουργός ευχαρίστησε τους κοινωνικούς φορείς για τη συμμετοχή τους στη δημόσια διαβούλευση, η οποία διήρκεσε πάνω από τρεις μήνες και οδήγησε στην ενσωμάτωση περισσότερων από 45 προτάσεων συνδικάτων, εργοδοτικών ενώσεων και πολιτών.

Απαντώντας στις τοποθετήσεις βουλευτών και φορέων, η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε στο άρθρο 13 του νομοσχεδίου, που δίνει τη δυνατότητα εργασίας 13 ωρών ημερησίως στον ίδιο εργοδότη υπό προϋποθέσεις, διευκρινίζοντας ότι η ΓΣΕΕ ζήτησε ρητή προστασία των εργαζομένων από μονομερείς βλαπτικές μεταβολές στους όρους εργασίας — αίτημα που ενσωματώθηκε στη διάταξη.

Τόνισε ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Αρείου Πάγου, ο εργαζόμενος δεν υποχρεούται να παρέχει υπερωριακή εργασία ούτε να αιτιολογήσει την άρνησή του, ενώ τυχόν απόλυση για αυτό τον λόγο θεωρείται άκυρη και το βάρος της απόδειξης φέρει ο εργοδότης.

Αναφερόμενη στη τετραήμερη εργασία για γονείς, κάλεσε τη ΓΣΕΕ να αποσαφηνίσει τη στάση της, σημειώνοντας ότι το μέτρο στοχεύει στη διευκόλυνση της οικογενειακής ζωής.

Επισήμανε, επίσης, τη θετική στάση της Συνομοσπονδίας απέναντι σε διατάξεις που ενισχύουν τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα , όπως η επέκταση του επιδόματος μητρότητας και λοχείας, η προστασία του επιδόματος γονικής άδειας, η μη μείωση αποδοχών με την ψηφιακή κάρτα εργασίας και η επέκταση της άδειας μητρότητας και στις ανάδοχες μητέρες.

Για τις διήμερες συμβάσεις, η υπουργός ξεκαθάρισε ότι, εφόσον είναι οκτάωρες, θεωρούνται πλήρους απασχόλησης και οι υπερωρίες αμείβονται με προσαύξηση 40%. Διαβεβαίωσε επίσης ότι οι εποχικοί εργαζόμενοι δεν αποκλείονται από την καταβολή του επιδόματος κυοφορίας και λοχείας.

Η κ. Κεραμέως ανέδειξε τις απλοποιήσεις στις διαδικασίες προσλήψεων, σημειώνοντας ότι με το νέο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα υπάρξει περαιτέρω μείωση γραφειοκρατίας και καλύτερη διαλειτουργικότητα υπηρεσιών. Αντίθετα, απέρριψε προς το παρόν την κατάργηση του εντύπου Ε8, εξηγώντας ότι χρησιμοποιείται για τον έλεγχο υπερωριών.

Σε σχέση με την οικειοθελή αποχώρηση εργαζομένου, αποσαφήνισε ότι πρόκειται για περιπτώσεις όπου ο εργαζόμενος απουσιάζει αδικαιολόγητα επί έξι ημέρες, κάτι που θα λογίζεται ως σιωπηρή καταγγελία της σύμβασης.

Για το εξαήμερο, υπογράμμισε ότι οι σχετικές ρυθμίσεις προκύπτουν από συλλογικές συμβάσεις που υπογράφουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, χωρίς προσαύξηση αμοιβών, και ανακοίνωσε νέα συνάντηση με τους κοινωνικούς εταίρους για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων.

Σε ό,τι αφορά την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης, η υπουργός απέρριψε το αίτημα κατάργησης που υπέβαλε η Συνομοσπονδία Συνταξιούχων, επικαλούμενη την ανάγκη διαγενεακής αλληλεγγύης και δημογραφικής ισορροπίας, καθώς το κόστος της κατάργησης υπολογίζεται στα 700 εκατ. ευρώ.

Υπενθύμισε ωστόσο τις τρεις αυξήσεις που θα δουν οι συνταξιούχοι ως το τέλος του 2025: τα 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους, την ετήσια αύξηση στις συντάξεις του Ιανουαρίου 2026 και την κατά 50% μείωση της προσωπικής διαφοράς.

Οι τοποθετήσεις των φορέων

Οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων και οργανώσεων εξέφρασαν ποικίλες θέσεις, με κοινό σημείο αναφοράς την ανάγκη εκσυγχρονισμού και σαφήνειας της εργατικής νομοθεσίας.

Ο ΣΕΒ, η ΓΣΕΒΕΕ, ο ΣΕΤΕ, η ΕΣΕΕ, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδας και ο ΣΕΒΤ στάθηκαν θετικά απέναντι στη μείωση της γραφειοκρατίας , την ψηφιοποίηση και τη διαφάνεια στην αγορά εργασίας, ζητώντας ωστόσο προσαρμογές για κλάδους με ιδιαίτερη εποχικότητα, όπως ο τουρισμός.

Αντίθετα, η ΓΣΕΕ, η Ομοσπονδία Οικοδόμων και άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις κατήγγειλαν ότι οι διατάξεις για το 13ωρο και τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας «καταστρατηγούν το οκτάωρο» και «οδηγούν σε εξουθένωση και ανασφάλεια». Ζήτησαν την απόσυρση των σχετικών άρθρων και επανέφεραν το αίτημα για συλλογική διαπραγμάτευση στον καθορισμό των όρων εργασίας.

Η Επιθεώρηση Εργασίας και η ΔΥΠΑ χαιρέτισαν τις προβλέψεις που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των ελέγχων, την κατάρτιση επαγγελματιών οδηγών και τη βελτίωση των προγραμμάτων στήριξης ανέργων.

Το νέο νομοσχέδιο, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, στοχεύει να συνδυάσει την προστασία των εργαζομένων με τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων και τη μείωση των διοικητικών βαρών , ενώ η συζήτηση του συνεχίζεται στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων πριν την κατάθεση στην Ολομέλεια.

