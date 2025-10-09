Στη Βουλή η τροποποίηση της σύμβασης για τη νέα πτέρυγα στο Ωνάσειο και τη νέα Καρδιοχειρουργική Παίδων

Στην Ολομέλεια της Βουλής ψηφίζεται την Πέμπτη το σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας για την τροποποίηση της σύμβασης δωρεάς ανάμεσα στο ελληνικό Δημόσιο και το Ιδρυμα Ωνάση για τη νέα πτέρυγα στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, τη νέα καρδιοχειρουργική κλινική Παίδων και την αναβάθμιση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού του.

Με το σχέδιο νόμου τροποποιείται η διαδικασία παράδοσης του συγκεκριμένου έργου. «Δεδομένου ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί η προσωρινή παραλαβή του χωρίς να διαπιστωθούν ελλείψεις και προβλήματα, με την κύρωση της προτεινόμενης σύμβασης θα καταστεί δυνατή η άμεση θέση σε λειτουργία της νέας πτέρυγας, επ’ ωφελεία των ασθενών και του κοινωνικού συνόλου», αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου.

Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Ξενοφών Μπαραλιάκος ανέφερε ότι με τη σημερινή τροποποίηση, μία από τις σημαντικότερες υγειονομικές επενδύσεις των τελευταίων δεκαετιών στη χώρα, η νέα πτέρυγα του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, θα παραδοθεί πλήρως ολοκληρωμένη στους πολίτες.

«Το σχέδιο νόμου εισάγει μια βασική θεσμική ρύθμιση. Προβλέπει με ακρίβεια τη διαδικασία οριστικής παραλαβής του έργου και την πλήρη θεσμική ολοκλήρωσή του. Τίθεται σαφές και δεσμευτικό πλαίσιο που διασφαλίζει ότι η νέα πτέρυγα θα τεθεί σε λειτουργία άμεσα, χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις ή γραφειοκρατικά εμπόδια», είπε ο βουλευτής της ΝΔ.

Το ΠΑΣΟΚ θα ψηφίσει την τροποποίηση της σύμβασης, δήλωσε ο εισηγητής του Κινήματος, Ιωάννης Τσίμαρης, αναγνωρίζοντας απόλυτα την αξία της δωρεάς, καθώς, όπως εκτίμησε, η νέα πτέρυγα θα ενισχύσει ουσιαστικά τις δυνατότητες της χώρας στον τομέα της μεταμόσχευσης και της εξειδικευμένης καρδιοχειρουργικής

Ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος επεσήμανε ότι η αρχική συμφωνία για τη δωρεά επιτεύχθηκε το 2018 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, «χάρη μάλιστα στην εξυγίανση του ιδρύματος που το 2014 είχε ένα τεράστιο χρέος». Ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε, συμφωνεί στην κύρωση της σύμβασης αλλά όχι με υπαναχώρηση του κράτους από τον εποπτικό και ελεγκτικό ρόλο του, ώστε να πληρούνται όλες οι προδιαγραφές που έχουν τεθεί.

