Στη σκιά του μακελειού στα Βορίζια έρχονται ανακοινώσεις Μητσοτάκη για την οπλοκατοχή

Ανακοινώσεις από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό για την οπλοκατοχή (για τις άδειες, αλλά και για νέο πλαίσιο των ελέγχων) προανήγγειλε σε δηλώσεις του την Τετάρτη, στην απογευματινή ενημερωτική εκπομπή του Μega, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στη σκιά του αιματοκυλίσματος μεταξύ των δύο οικογενειών στα Βορίζια και του όγκου όπλων και οπλισμού που βρέθηκαν στις σχετικές έρευνες της ΕΛ. ΑΣ.

«Οπως είπε και ο κ. Χρυσοχοΐδης θα υπάρξει μόνιμη εγκατάσταση τμήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκληματών στην Κρήτη, αλλά και μία σειρά από άλλα που θα τα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό. Θεωρώ πως όλοι, και ο κ. Ανδρουλάκης και άνθρωποι ανεξαρτήτως κομμάτων, πρέπει να είμαστε στην ίδια σελίδα και να πάρουμε κοινές πρωτοβουλίες», δήλωσε αρχικά ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως έκανε γνωστό, «ενδεχομένως και τις επόμενες δύο με τρεις μέρες θα έχουμε ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό, λόγω και της καταγωγής του -όπως θέλησε να επισημάνει- για συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και στο κομμάτι της οπλοκατοχής, του τρόπου που δίνονται άδειες».

«Οι ανακοινώσεις αυτές δεν θα είναι λόγια του αέρα γιατί είναι ο Πρωθυπουργός επί των ημερών του οποίου έχουν συμβεί οι μεγαλύτερες επιτυχίες στο κομμάτι της προστασίας των πολιτών, χωρίς να σημαίνει ότι υπάρχει κυβέρνηση που θα πατήσει ένα κουμπί και θα εξαφανίσει την εγκληματικότητα», παρατήρησε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Στις δηλώσεις του στο Μega, o κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στο θέμα των ΕΛΤΑ, χαρακτηρίζοντας την απόφαση για το λουκέτο σε 200 και πλέον καταστήματα, «αναγκαία για τη διάσωση της υπηρεσίας». «Είναι μια ακόμη απόφαση για να σωθούν τα ΕΛΤΑ, για να μην κλείσουν», υποστήριξε, σημειώνοντας παράλληλα ότι το 90% των υπηρεσιών εκτελούνται κατ’ οίκον.

«Το λάθος είναι ότι προέταξαν την ανακοίνωση για το κλείσιμο από την επεξήγηση. Θα γίνει δημόσιος διάλογος για τα ΕΛΤΑ. Θα υλοποιηθεί το σχέδιο, θα εξεταστούν κάποιες υποθέσεις αλλά δεν θα υπάρχει υπαναχώρηση. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει πως οι ταχυδρόμου θα συνεχίζουν να πηγαίνουν στα σπίτια και δεν θα χάσει κανείς τη δουλειά του», θέλησε να επαναλάβει, επιμένοντας πως «δεν είναι στόχος να αναλάβει ιδιώτης τα ΕΛΤΑ».

Οσον αφορά τέλος τα απόνερα της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και το τι μπορεί αυτό να σημαίνει για τις τσέπες χιλιάδων αγροτών, νόμιμων δικαιούχων επιδοτήσεων, ο κ. Μαρινάκης διαβεβαίωσε εκ νέου ότι εντός Νοεμβρίου θα γίνουν οι πληρωμές.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News