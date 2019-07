Στη Μύκονο και ο γόης γιος του Κλιντ Ιστγουντ, παρέα με καλλίγραμμες νεαρές

Οχι με μία, αλλά με τρεις συνοδούς βρέθηκε στην Ψαρρού ο Σκοτ Ισγουντ | YouTube/Myconos Live TV

Περιτριγυρισμένος από γυναίκες με καυτά μπικίνι, ο 32χρονος ηθοποιός Σκοτ Ιστγουντ, γιος του διάσημου ηθοποιού και σκηνοθέτη Κλιντ Ιστγουντ «συνελήφθη» από τον φακό στην περίφημη παραλία της Ψαρρούς στη Μύκονο.

Η κάμερα του Mykonos Live TV τον εντόπισε να απολαμβάνει το μπάνιο του παρέα με τις εντυπωσιακές συνοδούς του και ένα ποτήρι σαμπάνια στο χέρι.

Ο αμερικανός ηθοποιός, με παρουσία σε πολλές ταινίες (The Fate of the Furious, Invictus, Fury, Overdrive κ.ά) αποδείχθηκε και τζέντλεμαν, καθώς όταν έριξε κατά λάθος στη θάλασσα το ποτήρι μίας εκ των συνοδών του, έσπευσε αμέσως να το αντικαταστήσει. Και το πάρτι στην Ψαρρού συνεχίστηκε μέχρι αργά το απόγευμα.