Στη Γάζα το πρώτο πλοίο με 200 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας

Το πρώτο πλοίο ανθρωπιστικής βοήθειας για τη Λωρίδα της Γάζας έφτασε στον παλαιστινιακό θύλακα, όπου ξεκίνησε να ξεφορτώνει μεγάλες ποσότητες τροφίμων, το απόγευμα της Παρασκευής, σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπων της ΜΚΟ «Open Arms», η οποία συντόνισε την επιχείρηση.

Η World Central Kitchen «ξεφορτώνει τη φορτηγίδα που συνδέεται τώρα με την προσωρινή προβλήτα» που χτίστηκε νοτιοδυτικά της πόλης της Γάζας, αφού ρυμουλκήθηκε από την Κύπρο από πλοίο άλλης ΜΚΟ, έκαναν γνωστό στελέχη των οργανώσεων που συμμετείχαν στην αποστολή.

Το πλοίο «Open Arms» της ισπανικής ΜΚΟ μεταφέρει 200 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας, και συγκεκριμένα τρόφιμα, στη Γάζα σε συνεργασία με τη ΜΚΟ World Central Kitchen (WCK), μετέδωσε το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ενα δεύτερο μεγαλύτερο πλοίο, το «Jennifer», το οποίο αποτελεί και αυτό αποστολή της WCK αναμενόταν να αναχωρήσει από το λιμάνι της Λάρνακας για τη Γάζα την ίδια ημέρα (σ.σ. Παρασκευή).

