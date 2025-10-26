Στη φυλακή οκτώ άτομα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Τον δρόμο για την φυλακή παίρνουν μετά τις απολογίες τους άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι στην υπόθεση της δράσης εγκληματικής οργάνωσης με στόχο παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι δύο πρώτοι κατηγορούμενοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, την Κυριακή, είναι αδέλφια, όπως είναι και οι δύο επόμενοι προφυλακιστέοι.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που έχει συνταχθεί σε βάρος των δύο τελευταίων, καλλιεργούσαν βαμβάκι και δήλωναν ψευδή στοιχεία για αγροτεμάχια, προκειμένου να λαμβάνουν παρανόμως ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις.

Όπως φαίνεται να ισχυρίζονται αρνούμενοι ανάμειξη σε εγκληματική ομάδα, «μας είπαν ότι ως νέοι αγρότες μπορούμε να πάρουμε νόμιμη επιδότηση και ακολουθήσαμε τις διαδικασίες που μας υπέδειξαν. Δεν φανταζόμασταν ότι γινόταν απάτη», είπαν χωρίς να πείσουν ανακρική και εισαγγελέα.

Πλέον για την υπόθεση, μετά τις χθεσινές προφυλακίσεις, οι προσωρινά κρατούμενοι στην υπόθεση είναι οκτώ.

Ο ευρωπαίος Ανακριτής και η ευρωπαία Εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση των δύο αδελφών, οι οποίοι σύμφωνα με την κατηγορία φαίνεται να ήταν βασικά μέλη της εγκληματικής ομάδας που με δόλια μέσα ελάμβανε επί σειρά ετών γεωργικές επιδοτήσεις.

Στα δικαστήρια μετέβη την Κυριακή, για τις απολογίες, η τρίτη ομάδα κατηγορουμένων.

Πλην των δύο που απολογήθηκαν ήδη και οδηγούνται στην φυλακή, σήμερα πρόκειται να απολογηθούν άλλοι έξι κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και τα μέλη της, κατά τη δικογραφία, ηγετικής ομάδας της εγκληματικής οργάνωσης.

