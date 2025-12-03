617
Πανοραμική φωτογραφία της έπαυλης Επσταϊν στο νησί Λιτλ Σεντ Τζέιμς | REUTERS/Marco Bello
Κόσμος

Στη δημοσιότητα φωτογραφίες από το «νησί του Επσταϊν» και την πολυτελή έπαυλη

Το «σκοτεινό νησί» του παιδόφιλου χρηματιστή επιστρέφει στο προσκήνιο, με νέο οπτικό υλικό να αποκαλύπτει χώρους και αντικείμενα από την απομονωμένη κατοικία όπου, σύμφωνα με τις καταγγελίες, διαδραματίστηκαν ορισμένα από τα πιο σοκαριστικά εγκλήματα της υπόθεσης

Protagon Team Protagon Team 3 Δεκεμβρίου 2025, 22:16
Φωτογραφίες και βίντεο από το νησί που ανήκε στον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα χρηματιστή Τζέφρι Επσταϊν, καθώς και της κατοικίας του όπου φέρεται ότι εκμεταλλευόταν σεξουαλικά ανήλικα κορίτσια, έδωσαν Δημοκρατικοί βουλευτές στη δημοσιότητα.

Σε ανακοίνωσή τους ανέφεραν ότι έλαβαν αυτά τα ντοκουμέντα αφού υπέβαλαν αίτημα, στις 18 Νοεμβρίου, στις δικαστικές Αρχές των αμερικανικών Παρθένων Νήσων.

Σε αυτό το νησιωτικό σύμπλεγμα της Καραϊβικής, που αποτελεί κτήση των ΗΠΑ, ο Επσταϊν είχε δύο νησιά. Το ένα από αυτά, το Λιτλ Σεντ Τζέιμς, που κάποιοι το αποκαλούσαν «το νησί του παιδόφιλου», ήταν μία από τις κύριες κατοικίες του και εκεί, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, επιτέθηκε σεξουαλικά σε πολλές γυναίκες και έφηβες.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο, που σύμφωνα με τους βουλευτές δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ποτέ στο παρελθόν, δείχνουν κρεβατοκάμαρες της έπαυλης, ένα δωμάτιο με οδοντιατρικό εξοπλισμό και τη θέα γύρω από την πολυτελή κατοικία.

Φωτογραφία από κρεβατοκάμαρα της οικίας Επσταϊν House Oversight Committee Democrats/Handout via REUTERS

«Αυτές οι νέες εικόνες δείχνουν μια συνταρακτική όψη του κόσμου του Τζέφρι Επσταϊν και του νησιού του» ανέφερε ο Ρόμπερτ Γκαρσία,  μέλος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής, η οποία ερευνά εδώ και πολλούς μήνες την υπόθεση και τις πιθανές παραλείψεις των αμερικανικών Αρχών, μετέδωσε ο Guardian.

Φωτογραφία από μπάνιο της έπαυλης – House Oversight Committee Democrats/Handout via REUTERS

«Δημοσιοποιούμε αυτές τις φωτογραφίες και τα βίντεο για να διασφαλίσουμε τη διαφάνεια στην έρευνά μας και για να βοηθήσουμε να σχηματιστεί μια πλήρης εικόνα των φρικτών εγκλημάτων του Επσταϊν», πρόσθεσε, προτρέποντας τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ «να δώσει στη δημοσιότητα αμέσως όλα τα έγγραφα» που αφορούν τον νεκρό πλέον επιχειρηματία.

Δωμάτιο με οδοντιατρικό εξοπλισμό στην έπαυλη του Επσταϊν – House Oversight Committee Democrats/Handout via REUTERS

Οι βουλευτές ενημέρωσαν, επίσης, ότι έχουν λάβει έγγραφα από τις τράπεζες J.P. Morgan και Deutsche Bank, με τις οποίες συνεργαζόταν ο Επσταϊν, και σκοπεύουν να τα δώσουν στη δημοσιότητα «εντός των επόμενων ημερών», αφού προηγουμένως τα εξετάσουν.

Η δημοσίευση αυτών των νέων εικόνων έρχεται σε μια περίοδο που η κυβέρνηση Τραμπ δέχεται πιέσεις να δώσει στη δημοσιότητα όλα τα έγγραφα που έχει στην κατοχή της για τον Έπστιν, αφού το Κογκρέσο υιοθέτησε στα μέσα Νοεμβρίου έναν νόμο προς αυτήν την κατεύθυνση.

Αλλη μια φωτογραφία σαλονιού της έπαυλης – House Oversight Committee Democrats/Handout via REUTERS

Το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει διορία μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου για να συμμορφωθεί. Τρεις Δημοκρατικοί και δύο Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές με επιστολή τους προς την υπουργό Παμ Μπόντι ρωτούν «ποια διαδικαστικά εμπόδια» θα καθιστούσαν αδύνατη τη δημοσιοποίηση.

Αν και οι φωτογραφίες και τα βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν δεν αποκαλύπτουν νέα στοιχεία, φαίνεται πως πρόκειται για μια προσπάθεια του Κογκρέσου να αυξήσει την πίεση στην κυβέρνηση Τραμπ ενόψει της προθεσμίας της 19ης Δεκεμβρίου.

Και ένας μαυροπίνακας με σημειώσεις – House Oversight Committee Democrats/Handout via REUTERS

«Οι νέες εικόνες είναι μια ενοχλητική ματιά στον κόσμο του Τζέφρι Eπσταϊν και στο νησί του. Τις δημοσιοποιούμε για να διασφαλίσουμε τη διαφάνεια της έρευνάς μας και να βοηθήσουμε στη συγκρότηση της πλήρους εικόνας των αποτρόπαιων εγκλημάτων του. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη στα θύματα», δήλωσε ο Ρόμπερτ Γκαρσία, κορυφαίο στέλεχος των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής.

«No trespassing» γράφει πινακίδα στο νησί Λιτλ Σεντ Τζέιμς – House Oversight Committee Democrats/Handout via REUTERS

