Στη δημοσιότητα φωτογραφίες από το «νησί του Επσταϊν» και την πολυτελή έπαυλη

Φωτογραφίες και βίντεο από το νησί που ανήκε στον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα χρηματιστή Τζέφρι Επσταϊν, καθώς και της κατοικίας του όπου φέρεται ότι εκμεταλλευόταν σεξουαλικά ανήλικα κορίτσια, έδωσαν Δημοκρατικοί βουλευτές στη δημοσιότητα.

Σε ανακοίνωσή τους ανέφεραν ότι έλαβαν αυτά τα ντοκουμέντα αφού υπέβαλαν αίτημα, στις 18 Νοεμβρίου, στις δικαστικές Αρχές των αμερικανικών Παρθένων Νήσων.

BREAKING: House Democrats on the Oversight Committee just released photos and videos from Epstein Island. Have a look: pic.twitter.com/BgOE2TsMZY — Brian Krassenstein (@krassenstein) December 3, 2025

Σε αυτό το νησιωτικό σύμπλεγμα της Καραϊβικής, που αποτελεί κτήση των ΗΠΑ, ο Επσταϊν είχε δύο νησιά. Το ένα από αυτά, το Λιτλ Σεντ Τζέιμς, που κάποιοι το αποκαλούσαν «το νησί του παιδόφιλου», ήταν μία από τις κύριες κατοικίες του και εκεί, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, επιτέθηκε σεξουαλικά σε πολλές γυναίκες και έφηβες.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο, που σύμφωνα με τους βουλευτές δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ποτέ στο παρελθόν, δείχνουν κρεβατοκάμαρες της έπαυλης, ένα δωμάτιο με οδοντιατρικό εξοπλισμό και τη θέα γύρω από την πολυτελή κατοικία.

«Αυτές οι νέες εικόνες δείχνουν μια συνταρακτική όψη του κόσμου του Τζέφρι Επσταϊν και του νησιού του» ανέφερε ο Ρόμπερτ Γκαρσία, μέλος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής, η οποία ερευνά εδώ και πολλούς μήνες την υπόθεση και τις πιθανές παραλείψεις των αμερικανικών Αρχών, μετέδωσε ο Guardian.

«Δημοσιοποιούμε αυτές τις φωτογραφίες και τα βίντεο για να διασφαλίσουμε τη διαφάνεια στην έρευνά μας και για να βοηθήσουμε να σχηματιστεί μια πλήρης εικόνα των φρικτών εγκλημάτων του Επσταϊν», πρόσθεσε, προτρέποντας τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ «να δώσει στη δημοσιότητα αμέσως όλα τα έγγραφα» που αφορούν τον νεκρό πλέον επιχειρηματία.

Οι βουλευτές ενημέρωσαν, επίσης, ότι έχουν λάβει έγγραφα από τις τράπεζες J.P. Morgan και Deutsche Bank, με τις οποίες συνεργαζόταν ο Επσταϊν, και σκοπεύουν να τα δώσουν στη δημοσιότητα «εντός των επόμενων ημερών», αφού προηγουμένως τα εξετάσουν.

Η δημοσίευση αυτών των νέων εικόνων έρχεται σε μια περίοδο που η κυβέρνηση Τραμπ δέχεται πιέσεις να δώσει στη δημοσιότητα όλα τα έγγραφα που έχει στην κατοχή της για τον Έπστιν, αφού το Κογκρέσο υιοθέτησε στα μέσα Νοεμβρίου έναν νόμο προς αυτήν την κατεύθυνση.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει διορία μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου για να συμμορφωθεί. Τρεις Δημοκρατικοί και δύο Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές με επιστολή τους προς την υπουργό Παμ Μπόντι ρωτούν «ποια διαδικαστικά εμπόδια» θα καθιστούσαν αδύνατη τη δημοσιοποίηση.

Αν και οι φωτογραφίες και τα βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν δεν αποκαλύπτουν νέα στοιχεία, φαίνεται πως πρόκειται για μια προσπάθεια του Κογκρέσου να αυξήσει την πίεση στην κυβέρνηση Τραμπ ενόψει της προθεσμίας της 19ης Δεκεμβρίου.

«Οι νέες εικόνες είναι μια ενοχλητική ματιά στον κόσμο του Τζέφρι Eπσταϊν και στο νησί του. Τις δημοσιοποιούμε για να διασφαλίσουμε τη διαφάνεια της έρευνάς μας και να βοηθήσουμε στη συγκρότηση της πλήρους εικόνας των αποτρόπαιων εγκλημάτων του. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη στα θύματα», δήλωσε ο Ρόμπερτ Γκαρσία, κορυφαίο στέλεχος των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής.

