Στη Δικαιοσύνη ο Δούκας για τον καθαρισμό του Αγνωστου Στρατιώτη – Συζήτηση τέλος, τού απαντά ο Δένδιας

Ανάγοντας σε ζήτημα πρώτης προτεραιότητας, σημασίας -και εν γένει κύριας ενααχόλησης- το θέμα του καθαρισμού του Μνημείου του Αγνωστου Στρατιώτη, υπό το φως της πρόσφατα ψηφισθείσας τροπολογίας, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, επανήλθε με νέα δήλωση την Παρασκευή για να ανακοινώσει ότι προσφεύγει στη Δικαιοσύνη…

Οπως εξηγεί για την ενέργειά του αυτή ο δήμαρχος της πρωτεύουσας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «επιβεβαίωσε ότι, με τη γνωστή τροπολογία, η ευθύνη της καθαριότητας στον Αγνωστο Στρατιώτη ανήκει στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας και θα ανατεθεί σε ιδιώτες». Και «οπως είναι αυτονόητο, ο δήμος Αθηναίων θα προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, με βάση το άρθρο 102 του Συντάγματος», προσθέτει στη δήλωσή του ο κ. Δούκας.

Είχε προηγηθεί η απάντηση του Παύλου Μαρινάκη στο «καλή τύχη» που ευχήθηκε -με ισχυρή δόση ειρωνείας- ο κ. Δούκας στην κυβέρνηση μετά το πέρας της συνάντησής του με τον υπουργό Εθνικής Αμυνας, Νίκο Δένδια, την Πέμπτη.

«Καλή τύχη» ας πει καλύτερα στους δημότες της Αθήνας, «από την ημέρα της εκλογής του μέχρι τις επόμενες εκλογές», συνέστησε στον δήμαρχο ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, στο «γαϊτανάκι» αυτό δηλώσεων για τον Αγνωστο Στρατιώτη που ακολούθησε την ψήφιση της τροπολογίας.

Απάντηση στη μονοθεματική σπουδή Δούκα να επανέρχεται με παροιμιώδη επιμονή και συχνότητα στο θέμα του Μνημείου, ήρθε όμως το μεσημέρι της Παρασκευής και από τον υπουργό Εθνικής Αμυνας που θέλησε να βάλει τέλος στη στοχευμένη επιδίωξη του δημάρχου να συντηρεί τη συζήτηση.

«Το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας, μετά από όσα διαμείφθηκαν στον δημόσιο διάλογο, επισημαίνει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει την καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποβάθμιση του Μνημείου του Αγνωστου Στρατιώτη. Θα πράξει ό, τι απαιτείται για αυτό και δεν πρόκειται να επανέλθει σε αυτή τη συζήτηση», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

