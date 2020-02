Στέλνει τη Frontex στα ελληνοτουρκικά σύνορα η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Την πλήρη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ενωσης τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Βουλγαρία, με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στα σύνορα με την Τουρκία, εξέφρασε το βράδυ του Σαββάτου η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η γερμανίδα πρόεδρος της Κομισιόν επεσήμανε ότι η ΕΕ παρακολουθεί με «ανησυχία» τις ροές των προσφύγων και μεταναστών προς τα εξωτερικά σύνορα της Ενωσης, διατύπωση εξόχως σημαντική καθώς είναι μια ξεκάθαρη διαβεβαίωση ότι η γραφειοκρατία των Βρυξελλών αναγνωρίζει τον Εβρο ως δική της υπόθεση.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παρακολουθούν στενά και με ανησυχία την κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ με την Τουρκία. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και εγώ η ίδια βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τον (έλληνα) πρωθυπουργό (Κυριάκο) Μητσοτάκη και τον (βούλγαρο) πρωθυπουργό (Μπόικο) Μπορίσοφ» έγραψε σε ένα πρώτο της μήνυμα στο Twitter η πρόεδρος της Κομισιόν.

«Υψιστη προτεραιότητά μας, σε αυτό το στάδιο, είναι να διασφαλίσουμε ότι η Ελλάδα και η Βουλγαρία θα λάβουν την πλήρη στήριξή μας. Είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε επιπλέον στήριξη, ιδίως μέσω της Frontex στα χερσαία σύνορα» συμπλήρωσε σε ένα δεύτερο tweet, επιβεβαιώνοντας τη συζήτηση για άμεση αποστολή των δυνάμεων στον Εβρο, όπου ήδη έχουν συγκεντρωθεί χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες (εδώ).

Την ίδια ώρα άλλωστε, όπως αποκάλυψε το kathimerini.gr, διοργανώνεται μέσω Telegram και υπό την προφανή ανοχή του καθεστώτος Ερντογάν νέα προσυγκέντρωση προσφύγων και μεταναστών στην Κωνσταντινούπολη την προσεχή Δευτέρα —η οποία μάλιστα ονομάζεται «κομβόι της ελπίδας για τη μετανάστευση»!— με προορισμό τον Εβρο!

