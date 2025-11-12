Στεγαστικά δάνεια 50 ετών και επιταγές των 2.000 δολαρίων, υπόσχεται ο Τραμπ στους Αμερικανούς

Καθώς η αμερικανική οικονομία παραμένει στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης και η δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων αυξάνεται, ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει την οικονομική του ατζέντα με σειρά προτάσεων που έχουν προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις.

Από επιστροφές χρημάτων στους πολίτες έως την καθιέρωση στεγαστικών δανείων για 50ετούς διάρκειας, οι ιδέες του αντιμετωπίζονται από τους οικονομολόγους άλλοτε με σκεπτικισμό και άλλοτε με ανησυχία για τις επιπτώσεις τους.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, τα έσοδα από τους τελωνειακούς δασμούς δεν επαρκούν για να καλύψουν το σχέδιο επιδότησης ύψους 2.000 δολαρίων ανά πολίτη, ακόμη και με τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις και με περιορισμένο αριθμό δικαιούχων, έγραψε το BBC .

«Οσοι είναι κατά των δασμών είναι ανόητοι! Είμαστε πλέον η πλουσιότερη, πιο σεβαστή χώρα του κόσμου, με σχεδόν μηδενικό πληθωρισμό και ρεκόρ στο χρηματιστήριο. Τα 401(k) είναι στα υψηλότερα επίπεδα όλων των εποχών», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social, ανακοινώνοντας το «μέρισμα των 2.000 δολαρίων ανά άτομο» που -όπως είπε- «θα εξαιρεθούν οι πολίτες με υψηλά εισοδήματα».

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ προσπάθησε να υποβαθμίσει το ενδεχόμενο τέτοιων πληρωμών, τονίζοντας ότι τα αυξημένα έσοδα από τους δασμούς θα φανούν σε μειώσεις φορολογικών συντελεστών για τους Αμερικανούς το 2026, στο πλαίσιο του προγράμματος δαπανών «Big, Beautiful Bill» που ενέκρινε το Κογκρέσο τον Ιούλιο.

Οι τελευταίες εκλογές στις ΗΠΑ έδειξαν πως η οικονομία παραμένει το κορυφαίο ζήτημα ανησυχίας των ψηφοφόρων. Δημοσκοπήσεις ανέδειξαν την ακρίβεια και το κόστος ζωής ως κυρίαρχα θέματα, συμβάλλοντας σε μια σειρά νικών των Δημοκρατικών υποψηφίων.

Ενα από τα πιο αμφιλεγόμενα σχέδια του προέδρου αφορά την προώθηση στεγαστικών δανείων 50ετούς διάρκειας, ως εναλλακτική στα κλασικά 30ετή δάνεια που κυριαρχούν στις αγορές κατοικίας. Ο Τραμπ προβάλλει την πρόταση αυτή ως μέσο για να γίνει η αγορά σπιτιού πιο προσιτή στους Αμερικανούς.

Πολλοί Ρεπουμπλικανοί, ωστόσο, εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις, ενώ συνεργάτες του προέδρου φέρεται να αιφνιδιάστηκαν, καθώς η ιδέα παρουσιάστηκε χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με ανώτερους συμβούλους του Λευκού Οίκου, κάτι που, σύμφωνα με παρατηρητές, δείχνει την τάση του Τραμπ να κινείται αυθόρμητα σε νέα σχέδια, αφήνοντας μικρό περιθώριο αξιολόγησης.

Ο αμερικανός πρόεδρος έχει επίσης προτείνει να μετατραπούν οι κρατικές επιδοτήσεις ασφάλισης υγείας, οι οποίες λήγουν στο τέλος του έτους, σε άμεσες χρηματικές ενισχύσεις προς τους πολίτες.

Μιλώντας στο Fox News, υποστήριξε ότι αυτό θα τους επιτρέψει να λειτουργούν «σαν επιχειρηματίες» και να «διαπραγματεύονται οι ίδιοι την ασφάλισή τους».

Ωστόσο, όλα αυτά τα σχέδια προϋποθέτουν έγκριση από το Κογκρέσο, όπου οι Ρεπουμπλικανοί διαθέτουν οριακή πλειοψηφία.

Την ίδια ώρα, ορισμένες δηλώσεις του φαίνεται να υπονομεύουν την προσπάθειά του να πείσει το κοινό για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών του. Παρά τη ρητορική του περί μείωσης τιμών, αρκετά βασικά προϊόντα όπως το βοδινό, ο καφές και η ηλεκτρική ενέργεια εξακολουθούν να ακριβαίνουν.

Παράλληλα, η κυβέρνησή του έχει δώσει μάχες στα δικαστήρια για τον περιορισμό της επισιτιστικής βοήθειας εν μέσω της διακοπής λειτουργίας του κράτους, ενώ ο ίδιος προβάλλει διαρκώς τα πολυδάπανα έργα ανακαίνισης του Λευκού Οίκου.

