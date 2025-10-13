ΣτΕ: Συνταγματικό και νόμιμο το ΠΔ για τα κίνητρα του ΝΟΚ – βγαίνει από το τέλμα η οικοδομή

Συνταγματικό και νόμιμο έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Περιβαλλοντικού Ισοδυνάμου Αναβάθμισης Πόλεων (ΕΣΠΙΑΠ) για την αντιστάθμιση της χρήσης κινήτρων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ), αίροντας οριστικά το καθεστώς ασάφειας που είχε οδηγήσει σε τέλμα την οικοδομική δραστηριότητα στη χώρα.

Ειδικότερα, το σχέδιο ΠΔ είχε κατατεθεί στο Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία μετά τις αποφάσεις της Ολομέλειας του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου (146-149/2025),

Με την υπ΄ αριθμ.135/2025 γνωμοδότησή τους οι σύμβουλοι Επιικρατείας το έκριναν νόμιμο και συνταγματικό, και εντός του πνεύματος των αποφάσεων της Ολομέλειας που έχουν ήδη εκδοθεί, δίνοντας έτσι τέλος στην ασάφεια που επικρατούσε ως προς τη χρήση των κινήτρων του ΝΟΚ, εξαιτίας της οποίας είχαν «παγώσει» χιλιάδες οικοδομές.

Οποως αναφέεται στη γνωμοδότηση, πριν την έκδοση της οικοδομικής άδειας απαιτείται προέλεγχος, ενώ παράλληλα καθορίζεται το ύψος του περιβαλλοντικού ισοδυνάμου, η διαδικασία και οι υπόχρεοι καταβολής του. Το ποσό θα καταβάλλεται σε ειδικό λογαριασμό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και θα διατίθεται αποκλειστικά στον δικαιούχο δήμο για την υλοποίηση των δράσεων περιβαλλοντικού ισοδυνάμου.

Ολόκληρο το κείμενο της γνωμοδότησης του ΣτΕ θα δημοσιευθεί μέσα στο επόμενο διάστημα.

