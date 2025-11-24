STAY GOLDEN FASHION SHOW: Το πιο Golden fashion show της χρονιάς στο Golden Hall

Το Golden Hall μεταμορφώθηκε σε ένα ξεχωριστό catwalk επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του ως ο κορυφαίος fashion προορισμός, με το φαντασμαγορικό STAY GOLDEN FASHION SHOW. Σε μια curated εμπειρία υψηλής αισθητικής, υπό τη δημιουργική καθοδήγηση του Runway Creative Director Μιχάλη Πάντου, τα μεγαλύτερα fashion brands παρουσιάστηκαν σε ένα λαμπερό runway που εντυπωσίασε κοινό και καλεσμένους. Το caltwalk κορυφώθηκε με την εντυπωσιακή εμφάνιση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου.

Με φόντο ένα σκηνικό απόλυτης πολυτέλειας και κομψότητας, εμπνευσμένο από την ταυτότητα και την υψηλή αισθητική του Golden Hall, το STAY GOLDEN FASHION SHOW, συνέδεσε την μόδα με έναν τρόπο ζωής απαράμιλλου στυλ και διαχρονικής κομψότητας. 60 fashion-forward looks σε ένα δυναμικό lineup από brands, ανέδειξαν τα statement looks της νέας σεζόν. Περισσότερα από 45 μοντέλα, μεταξύ αυτών η Ροζάνα Γεωργίου και η Ισμήνη Παπαβλασοπούλου δημιούργησαν ένα πολυδιάστατο και δυναμικό cast που ενίσχυσε τον fashion χαρακτήρα της βραδιάς.

Το φαντασμαγορικό fashion show παρακολούθησαν front row πολλοί επώνυμοι καλεσμένοι από τον χώρο της μόδας, της τέχνης καθώς και από τον δημοσιογραφικό και επιχειρηματικό κόσμο.

Στο show συμμετείχαν τα brands: attica, Hugo Boss, Kalogirou, Zara, Aesthet, Alviero Martini 1A Classe, Anatol, Anna Maria Mazaraki, Barbour, Brooks Brothers, Calvin Klein Jeans, Calzedonia, 5226 Celia Kritharioti, Coccinelle And More, Diesel, DKNY, ena athletics, eponymo, Evita Peroni, Eye Q Sykaras, Falconeri, free shop, Gant, GAP, Georg Jensen, Haralas, ID Fine Jewellery, KESSARIS, Kurt Geiger, La Martina, Lacoste, Lalaounis, Liana Vourakis, Li-La-Lo, Marina Rinaldi, Massimo Dutti, Matchbox, Max Mara Weekend, Ma Cherie, Occhio Papavassiliou, Panaidis Eyewear Boutique, Pinko, Scotch & Soda, Stradivarious, The Greek Designers Store, Tommy Hilfiger, Twinset, Vans, Varda, Venetia Vildiridis, Wolford, ZoeK.

Χορηγοί του STAY GOLDEN FASHION SHOW ήταν η Eurobank σε συνεργασία με τη Mastercard, προβάλλοντας τη νέα πιστωτική κάρτα Eurobank YES Mastercard, που αποτυπώνει τη σύμπραξη των δύο οργανισμών με τη LAMDA Development και την ΕΚΟ.

Το makeup στο backstage επιμελήθηκε η ομάδα της M·A·C Cosmetics Greece, υπογράφοντας με το signature artistry και τη μοναδική αισθητική της, ενώ τα hair looks δημιουργήθηκαν από την ομάδα της Aveda με plant-powered precision, η απόλυτη ισορροπία τεχνικής και δημιουργικότητας. Την παραγωγή του show υποστήριξαν οι Cellier, AVEDA, MAC, Ανώτερη Σχολή ΔΕΛΤΑ 360 και PANSiK fashion school.

Το Golden Hall συνεχίζει να εξελίσσει την εμπειρία της μόδας, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως ο απόλυτος fashion προορισμός, εκεί όπου η διαχρονική κομψότητα, η λάμψη και η υψηλή αισθητική συνδυάζονται σε μοναδικές Stay Golden εμπειρίες για τους επισκέπτες του.

