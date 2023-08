ΣΤΑΣΥ: Ενημερώσαμε άμεσα την ΕΛ.ΑΣ για τους χούλιγκαν στον Ηλεκτρικό

Ενημέρωση για την παρουσία των χούλιγκαν της Ντιναμό Ζάγκρεμπ στον ΗΣΑΠ (Γραμμή 1), το βράδυ της Δευτέρας, έδωσε η ΣΤΑ.ΣΥ, δηλώνοντας πως έγιναν αμέσως αντιληπτοί από τον σταθμάρχη, ο οποίος προέβη σε όλες τις προβλεπόμενες υπηρεσιακά διαδικασίες και η πληροφορία διαβιβάστηκε στην ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ, «πολυπληθής ομάδα ατόμων εισήλθε στον σταθμό της Γραμμής 1 του Μετρό “Ειρήνη” (Ηλετρικός) και έγινε άμεσα αντιληπτή από τον σταθμάρχη. Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες υπηρεσιακές διαδικασίες, ο σταθμάρχης ενημέρωσε τον συντονιστή δικτύου και τον ελεγκτή ασφαλείας της ΣΤΑ.ΣΥ για την παρουσία των ατόμων στον σταθμό και την επιβίβασή τους σε συρμό με κατεύθυνση τον Πειραιά. Η πληροφορία διαβιβάστηκε άμεσα στον συντονιστή του σχεδίου “Αριάδνη” της ΕΛ.ΑΣ. Τα άτομα αποβιβάστηκαν στον σταθμό “Περισσός”».

Το βιντεοληπτικό υλικό με τους ακριβείς χρόνους έχει ανακτηθεί και θα παραδοθεί στην ΕΛ.ΑΣ, σύμφωνα με την ΣΤΑ.ΣΥ.

08.08.2023, Dinamo BBB🇭🇷 hooligans at Train station in Athens🇬🇷 before fight. https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/FFmomudlQt

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) August 7, 2023