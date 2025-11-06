Στάσσης στο P-TEC: Μοντέλο μελλοντικών επενδύσεων το «ΑΙ giga factory» της ΔΕΗ

Tο σχέδιο της ΔΕΗ για «ΑΙ giga factory» στα πρώην λιγνιτωρυχεία Πτολεμαΐδας, παρουσίασε σε συζήτηση στο πλαίσιο της συνόδου της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Συνεργασία για την Ενέργεια (The Partnership for Transatlantic Energy Cooperation/P-TEC) στο Ζάππειο, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, προειδοποιώντας για επιπτώσεις που μπορεί να έχει η αύξηση της ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια από την «έκρηξη» επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) και τα data centers που συνδέονται με αυτήν, σε συνδυασμό με τον εξηλεκτρισμό της οικονομίας.

Στην Ευρώπη λειτουργούν σήμερα περίπου 10–12 GW Data Centers, με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για επιπλέον 20 GW τα επόμενα πέντε χρόνια. Αυτό, σύμφωνα με τον κ. Στάσση, δημιουργεί σημαντικές τεχνικές και οικονομικές προκλήσεις για τα δίκτυα και την παραγωγή ενέργειας.

Αν δεν ληφθεί πρόνοια, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών, επεσήμανε ο κ. Στάσσης, αναδεικνύοντας ότι στην περίπτωση του ΑΙ giga factory» στην Πτολεμαΐδα, αναπτύσσεται παραγωγικό δυναμικό (φωτοβολταϊκά, αντλησιοταμίευση, φυσικό αέριο) που θα τροφοδοτεί την εγκατάσταση ώστε να μην επηρεάζει το δίκτυο και την συνολική κατανάλωση της χώρας.

«Θέλουμε να επαναλάβουμε αυτό το μοντέλο και σε άλλες χώρες», είπε ο επικεφαλής της ΔΕΗ, καλύπτοντας παράλληλα τις ενεργειακές και τις ψηφιακές ανάγκες των πολιτών».

Το μεγάλο θέμα με το AI -τόνισε- είναι οι φορείς διαχείρισης του δικτύου και το κόστος καθώς η ζήτηση θα εκτοξευτεί στα 20 GW τα επόμενα χρόνια για τα data centers τώρα είμαστε 10-12GW στην Ευρώπη. Αν προσθέσουμε 1 GW σε κάθε χώρα, αύριο το πρωί θα έχουμε black out. Πρέπει να ξεπεράσουμε αυτό το τεχνικό θέμα, αλλά πρέπει να βρούμε λύση και για το οικονομικό πρόβλημα, που τίθεται.

Αν προσθέσεις τόσα GW στο σύστημα, το μέσο ενεργειακό κόστος θα αυξηθεί για τους Ευρωπαίους, προειδοποιησε και επειδή δεν θέλουμε να αυξήσουμε το ενεργειακό κόστος, πρέπει να βρεθούν λύσεις, φέρνοντας ως παράδειγμα,το data center της ΔΕΗ.

«Υπάρχει -σημείωσε- μια ξεκάθαρη κούρσα για την AI. Ένα είναι σίγουρο, είμαστε στην εποχή όπου συναντιέται ο ενεργειακός τομέας με τον ψηφιακό τομέα, υπάρχει ανάγκη για sovereign AI, corporate AI».

Και η νέα αυτή εποχή για τη ΔΕΗ περιλαμβάνει τη δημιουργία και διασύνδεση Data Centers σε Ελλάδα, Ρουμανία και Ιταλία.

«θα έχουμε παίκτες και χώρες που θα κινηθούν πιο γρήγορα. Η Ελλάδα θα είναι η έκπληξη -υπογράμμισε- εμείς στη ΔΕΗ το κάνουμε αυτό, όπως με το data center στην Κοζάνη, βοηθάμε στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, και εξυπηρετούμε την ανάγκη για έξτρα AI».

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης, σημείωσε ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων σύνδεσης από μεγάλους καταναλωτές και ότι το δίκτυο -λόγω τοπικών αντιδράσεων και ρυθμιστικού περιβάλλοντος- αναπτύσσεται με χαμηλότερο ρυθμό σε σχέση με την ψηφιακή τεχνολογία.

Στο ίδιο πλαίσιο επεσήμανε την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών ώστε να μην αποτελέσουν τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας εμπόδιο για την ψηφιοποίηση, ενώ αναφέρθηκε στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τον ίδιο το Διαχειριστή που έχει ξεκινήσει και θα επεκταθεί σε τομείς σχεδιασμού, λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου.

Νωρίτερα, στην ίδια εκδήλωση:

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ Κωνσταντίνος. Ξιφαράς αναφέρθηκε στην προετοιμασία της εταιρίας για την διακοπή εισαγωγής φυσικού αερίου από τη Ρωσία και τις πρωτοβουλίες για εφοδιασμό της περιφερειακής αγοράς με υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Helleniq Energy Ανδρέας Σιάμισιης σημείωσε την ανάγκη για πιο ρεαλιστική προσέγγιση στην πράσινη μετάβαση. Ανήγγειλε επίσης την επαναλειτουργία του αγωγού εφοδιασμού Θεσσαλονίκη – Β. Μακεδονία τις επόμενες εβδομάδες.

Ο αντιπρόεδρος της Gastrade Κωστής Σιφναίος ανέφερε ότι το πλωτό τερματικό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στην Αλεξανδρούπολη έχει δεσμευμένη δυναμικότητα τα επόμενα 3-4 χρόνια και επανέλαβε το σχέδιο για εγκατάσταση δεύτερου σταθμού στην ίδια περιοχή προκειμένου να καλυφθούν οι αυξανόμενες ανάγκες στην περιοχή αλλά και το κενό που δημιουργεί η απόσυρση του ρωσικού φυσικού αερίου.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΟΝΕΧ Πάνος Ξενοκώστας αναφέρθηκε στις προσπάθειες αναβίωσης των ναυπηγείων Σύρου και Ελευσίνας με τη συνδρομή τόσο της ελληνικής κυβέρνησης όσο και του αμερικανικού επενδυτικού «βραχίονα» , Development Finance Corporation.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News